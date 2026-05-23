Ultimo atto ad Amburgo e a Ginevra: i pronostici delle finali di oggi

Buse-Paul e Navone-Tien alla resa dei conti: l’analisi dei due match che decreteranno i vincitori dei trofei in palio ad Amburgo e a Ginevra.

Il Roland Garros è ormai ufficialmente alle porte, ma la terra è ancora calda nel resto d’Europa. Soprattutto ad Amburgo e a Ginevra, dove oggi si assegneranno gli ultimi titoli prima dello Slam d’Oltralpe. In programma ci sono due sfide inedite, all’insegna del contrasto stilistico e, in quanto tali, particolarmente interessanti.

In Germania andrà in scena la finale dell’ATP 500 che vede opposti l’americano Tommy Paul e la sorpresa peruviana Ignacio Buse. Va da sé che lo statunitense parta con un certo vantaggio, quanto meno sulla carta, per via della sua consolidata esperienza nei grandi appuntamenti del circuito maggiore e alla solidità mostrata sulla terra tedesca. Si badi bene, però: questo non significa che il giovane Buse sia un avversario da sottovalutare.

A rendere ancor più avvincente il confronto di quest’oggi ci pensa, tra l’altro, la totale assenza di precedenti storici tra i due tennisti, un fattore che costringerà entrambi a una rapida lettura tattica in campo. Tuttavia, la maggiore cilindrata tecnica dell’americano nei momenti chiave, unita alla sua maggiore abitudine alle pressioni delle finali importanti, rappresentano la base più logica per orientare la scelta, escludendo sorprese nell’epilogo ad Amburgo.

Finali Atp Amburgo e Ginevra: chi vincerà?

Spostando lo sguardo in Svizzera, l’atto conclusivo dell’ATP 250 di Ginevra offre un incrocio generazionale che ha già due precedenti nella storia. A sfidarsi per il trofeo saranno l’argentino Mariano Navone e il giovanissimo statunitense Learner Tien, che hanno vinto un incontro a testa negli h2h.

Il favorito per la vittoria finale è Navone, in virtù della sua spiccata attitudine alle superfici lente. Le recenti prestazioni dei due finalisti evidenziano una situazione di grande fiducia per entrambi, con l’argentino capace di capitalizzare al massimo la pesantezza dei suoi colpi da fondocampo e il giovane Tien bravissimo a sfruttare la freschezza e la mobilità tipiche della sua rampa di lancio nel circuito.

Nonostante l’entusiasmo del teenager americano, la superiore solidità di Navone nelle transizioni e nei bracci di ferro prolungati sul mattone tritato offre garanzie maggiori, spingendoci a premiare la maggiore consistenza dell’esperto specialista sudamericano.

Vincente match Amburgo: Paul IN Buse – Paul

Vincente match Ginevra: Navone IN Navone – Tien