Pronostico Crystal Palace-Arsenal, festa “sobria” a Selhurst Park: la testa è alle coppe

Crystal Palace-Arsenal è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un pomeriggio di festa. Un pomeriggio in cui i tifosi dell’Arsenal, pur giocando formalmente in trasferta (Croydon è dall’altra parte della città), faranno di tutto per celebrare la vittoria di un titolo atteso 22 anni. La “maledizione” è terminata in settimana: il Manchester City non è andato al di là di un pareggio a Bournemouth, consegnando di fatto la Premier League 2025-26 nelle mani dei Gunners, ormai inarrivabili avendo 4 punti in più rispetto ai Cityzens alla vigilia degli ultimi novanta minuti di campionato. Per la truppa di Mikel Arteta un trionfo meritato, che suggella una stagione stratosferica per i londinesi, i quali saranno pure protagonisti nella finale di Champions League in programma sabato prossimo a Budapest contro il PSG campione d’Europa in carica.

Un titolo che non è mai stato realmente in discussione, anche se Arteta ha sudato freddo tra marzo e aprile quando il City s’era fatto clamorosamente sotto in seguito a uno dei pochi cali della sua squadra. Nel finale però l’Arsenal ha rimesso le cose in chiaro con quattro vittorie consecutive, fondamentali per respingere l’assalto di Pep Guardiola.

Glasner e Arteta fanno turnover

Cio che conterà, a Selhurst Park, sarà preservare i migliori in vista della finale di Champions: probabile, dunque, che il tecnico basco faccia ruotare diversi giocatori, regalando minuti a chi non ha avuto tante possibilità di mettersi in mostra (Norgaard, Lewis-Skelly, Mosquera, Kepa, Salmon).

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, è più o meno nella stessa situazione. Anche le Eagles sono attese da una storica finale europea nella prossima settimana: a Lipsia mercoledì c’è in palio la Conference League e l’ultimo ostacolo tra i londinesi e la coppa sono gli ostici madrileni del Rayo Vallecano. In Premier League il Crystal Palace è quattordicesimo e non può più qualificarsi ad una competizione continentale attraverso il campionato ma in caso di successo alla Red Bull Arena Glasner e i suoi otterrebbero un pass per l’Europa League.

Come vedere Crystal Palace-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Arsenal è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Senza l’assillo del risultato e con le seconde linee vogliose di mettersi in mostra, i gol non dovrebbero mancare. Il Crystal Palace ha mostrato una netta fragilità difensiva di recente, subendo almeno due reti per 5 partite consecutive. I precedenti a Selhurst Park (come ad esempio il 1-5 della scorsa stagione a favore dei Gunners) strizzano l’occhio a match spettacolari o comunque movimentati. Per una quota più prudente e d’esperienza, il segno Gol rappresenta una buona base. In ogni caso, anche ruotando gli uomini, l’Arsenal vanta una profondità di rosa e una qualità nei rimpiazzi decisamente superiore a quella dei padroni di casa. Difficile pensare che i neocampioni d’Inghilterra vogliano macchiare la festa del titolo con una sconfitta.

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Le probabili formazioni di Crystal Palace-Arsenal

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta.

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; Mosquera, Salmon, Calafiori, Hincapié; Norgaard, Lewis-Skelly; Madueke, Eze, Martinelli; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2