I pronostici di sabato 23 maggio: Serie A, finale Coppa di Germania e ultima giornata Liga

I pronostici di sabato 23 maggio, ci sono due partite di Serie A, la finale di Coppa di Germania e l’ultima giornata di Liga

L’ultima giornata di Serie A prosegue con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, due partite inutili per la classifica in cui il numero di gol potrebbe essere alto trattandosi in pratica di vere e proprie amichevoli. In Germania si assegna invece la Coppa di Germania, con la finale che mette di fronte il Bayern Monaco e lo Stoccarda. Spettacolo assicurato.

Levante, Osasuna, Elche, Girona e Mallorca si giocheranno la salvezza all’ultima giornata della Liga 2025-26. Dopo la retrocessione già certa del Real Oviedo, restano ancora due posti per la Segunda División.

Il Levante UD è quindicesimo con 42 punti ed è virtualmente salvo: retrocederebbe soltanto in caso di sconfitta contro il Betis, vittoria del Girona sull’Elche, punti dell’Osasuna a Getafe e mancata vittoria del Mallorca.

Situazione relativamente tranquilla anche per l’CA Osasuna, sedicesimo a quota 42: alla squadra di Alessio Lisci basta un pareggio contro il Getafe per salvarsi matematicamente. Retrocederebbe solo perdendo, con contemporanee vittorie di Girona e Mallorca.

L’Elche CF si giocherà tutto nello scontro diretto contro il Girona. Con un pareggio sarebbe salvo, mentre in caso di sconfitta dovrebbe sperare in risultati favorevoli dagli altri campi.

Per il Girona, invece, non ci sono alternative: la squadra di Míchel deve obbligatoriamente battere l’Elche. Con un pareggio o una sconfitta sarebbe retrocessa.

Quasi disperata la situazione del RCD Mallorca, penultimo con 39 punti: per salvarsi deve battere l’Oviedo e sperare contemporaneamente nella sconfitta dell’Osasuna, nella vittoria del Girona contro l’Elche e almeno in un pareggio del Levante contro il Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Celta Vigo-Siviglia, Liga, ore 21:00

Vincenti

MAIORCA (in Maiorca-Oviedo, Liga, ore 21:00)

(in Maiorca-Oviedo, ore 21:00) BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Stoccarda, Coppa di Germania, ore 20:30)

(in Bayern Monaco-Stoccarda, ore 20:30) GETAFE O PAREGGIO (in Getafe-Osasuna, Liga, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Stoccarda , Coppa di Germania, ore 20:00

, Coppa di Germania, ore 20:00 Real Madrid-Athletic Bilbao , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Valencia-Barcellona, Liga, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Inter , Serie A, ore 18:00

, Serie A, ore 18:00 Betis-Levante , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Espanyol-Real Sociedad, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.81 GOLDBET ; 11.27 SPORTBET; 9.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Bologna-Inter, Serie A, ore 18:00