Pronostici MLS 23-24 maggio: fuochi d’artificio assicurati in Ohio

MLS, ultimo turno prima della lunga sosta per il campionato del mondo: si profila una gara spettacolare a Cincinnati, mentre Charlotte vuole fare lo sgambetto ai Revs.

La Major League Soccer si prepara all’ultima curva prima della grande sosta estiva dedicata ai Mondiali del 2026. Nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 maggio, va in scena un ricco turno di regular season dove i destini di entrambe le Conference si incrociano in sfide ad altissima tensione e ad alto tasso di spettacolo.

Il nostro viaggio parte dal Soldier Field, dove i Chicago Fire ospitano Toronto in una sfida dalle ambizioni opposte. I padroni di casa si stanno confermando una delle realtà più solide e costanti della Eastern Conference. Il quarto posto attuale, frutto di 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), è supportato da un attacco atomico da 1,9 gol a partita e da una retroguardia solida (1,2 subiti in media). Nonostante due scivoloni casalinghi recenti, le ultime due vittorie esterne contro Montreal e DC United hanno ridato totale fiducia al gruppo. Discorso opposto per i canadesi di Toronto, sprofondati in una crisi nera. L’astinenza da vittorie dura da inizio aprile, le ultime due uscite hanno portato altrettanti KO e la difesa imbarca acqua da oltre due mesi, subendo sempre almeno una rete a partita.

La forma straripante dell’attacco dei Fire saprà punire le praterie concesse dalla retroguardia canadese, in un match che storicamente e statisticamente promette molte marcature.

Spostandoci nella Western Conference, i riflettori si accendono su St. Louis City-Austin. I padroni di casa, seppur penultimi a Ovest, stanno vivendo una clamorosa inversione di tendenza. Galvanizzati dal fresco passaggio del turno in US Open Cup (vittoria ai rigori contro Houston), in campionato sono reduci da una striscia positiva di 2 vittorie e un pareggio. Austin, dal canto suo, naviga al terzultimo posto e arriva da due brutte batoste consecutive in cui ha incassato ben sette gol totali. I texani hanno però un vantaggio psicologico. Lo scorso 5 maggio, tra le mura amiche, si sono imposti per 2-0 proprio contro St. Louis. Il City in casa spingerà forte volando sull’entusiasmo della coppa, ma la difesa secondo noi concederà qualcosa a un Austin voglioso di riscatto prima della sosta.

Le previsioni sulle altre partite

Torniamo a Est e più precisamente al Bank of America Stadium con Charlotte-New England Revolution. Sulla carta Charlotte parte favorita, forte anche delle 3 reti rifilate a Toronto lo scorso weekend (la 17esima volta dall’inizio della scorsa stagione in cui segnano più di un gol in casa, tallonando i Vancouver Whitecaps leader a quota 18).

Tuttavia, i Revs sono una bestia nera. New England ha vinto 6 dei 9 storici confronti diretti con un solo gol di scarto (incluso l’1-0 di inizio maggio). Gli ospiti arrivano inoltre dall’ottava perla stagionale contro Minnesota. Una partenza sprint (8 vittorie nelle prime 13) che nell’era post-shootout a Boston non si registrava dal lontano 2008. Ma nonostante la resistenza storica di New England ed il loro ottimo rendimento, il fattore campo e la fame di punti di Charlotte per risalire la classifica potrebbero fare la differenza.

Sulle montagne rocciose è in programma una succulenta sfida tra Colorado Rapids e Dallas. La storia recente tra i due club racconta di un perfetto equilibrio (2 vittorie Rapids, 2 pareggi e 1 KO Dallas negli ultimi 5 incroci), con l’ultimo precedente di settembre terminato 3-1.

I texani di FC Dallas arrivano in Colorado in uno stato di forma smagliante: il 3-2 corsaro firmato il 17 maggio contro San Jose ha confermato la bontà di un attacco da 2,2 gol fatti a partita nelle ultime 5 uscite (bilancio complessivo di 6V, 4N, 4P). Entrambe le squadre praticano un calcio marcatamente offensivo, specialmente quando Colorado gioca in altura e Dallas agisce di rimessa. La quota a favore degli ospiti è decisamente invitante: l’efficienza offensiva e il momento di fiducia di Dallas possono disinnescare il fattore campo dei Rapids.

Chiudiamo la notte MLS con il big match potenzialmente spettacolare tra Cincinnati e Orlando City. Le premesse per una notte di fuoco ci sono tutte: entrambe le compagini vantano reparti offensivi stellari a fronte di difese decisamente allegre. I match casalinghi di Cincinnati si trasformano regolarmente in festival del gol con continui ribaltamenti, una tendenza speculare a quella mostrata da Orlando quando viaggia lontano dalla Florida. L’ultimo scontro diretto è terminato con un pirotecnico 3-2 in favore di Orlando City.

MLS: possibili vincenti

Charlotte (in Charlotte-New England)

Chicago Fire (in Chicago Fire-Toronto)

Dallas o pareggio (in Colorado Rapids-Dallas)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Orlando City

Chicago Fire-Toronto

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

St. Louis City-Austin

Cincinnati-Orlando City

Comparazione quote

La vittoria di Charlotte è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica eSportbet. La combo “Gol+Over 2.5” in Cincinnati-Orlando City è quotata invece a 1.38 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

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