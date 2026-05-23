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Tris azzurro alla primissima del Roland Garros: i pronostici di Sonego, Cinà e Bellucci

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Esordio azzurro per tre al primo giorno dell’Open di Francia: analisi dei precedenti, fattori chiave e pronostici dei match di Sonego, Cinà e Bellucci.

Si appresta a tingersi d’azzurro il primo giorno del Roland Garros, il cui tabellone principale ci riserva 3 match ad alta intensità tecnica ed emotiva. Tre incroci generazionali, se vogliamo, all’insegna della varietà e della contrapposizione fra stili di gioco. Tra i primi a rompere il ghiaccio, in questa domenica parigina, ci sarà Mattia Bellucci, opposto al padrone di casa Quentin Halys in un match da cui non ci aspettiamo grandi colpi di scena.

Sonego
Tris azzurro alla primissima del Roland Garros: i pronostici di Sonego, Cinà e Bellucci (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’unico precedente storico tra i due, sull’erba di Eastbourne, sorride all’italiano, che arriva a questo appuntamento con un trend di rendimento in crescita e una classifica che lo vede ormai stabilmente nei primi 80 del mondo. Tuttavia, Halys sul rosso di Parigi sa come esaltare il pubblico transalpino e questo fattore, purtroppo, potrebbe essere determinante in ottica vittoria.

C’è grandissima curiosità anche per l’esordio assoluto del giovanissimo Federico Cinà, chiamato a una sfida di pura pressione contro il gigante americano Reilly Opelka. Non esistono precedenti tra i due nel circuito maggiore, dato che rende il match un vero e proprio rebus tattico fin dai primi game. Opelka è un giocatore che fa del servizio la sua unica, devastante arma, ma le sue recenti prestazioni risentono di una condizione fisica ancora precaria a causa dei lunghi stop agonistici.

I vincenti dei match di domenica 24 maggio al Roland Garros

Bellucci
I vincenti dei match di domenica 24 maggio al Roland Garros (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Cinà, nonostante la comprensibile emozione del debutto Slam, possiede l’agilità e il ritmo da fondo necessari per far muovere il rivale e allungare gli scambi sul mattone tritato, superficie che storicamente penalizza le leve del gigante statunitense. E questa, a nostro avviso, potrebbe essere la chiave di volta per scardinare le certezze del rivale e conquistare il secondo turno.

A chiudere il quadro dei debutti domenicali è Lorenzo Sonego, atteso dall’insidioso incrocio con l’esperto francese Pierre-Hugues Herbert. Anche in questo caso i due non si sono mai affrontati in carriera, per cui non disponiamo di storici statistici da cui attingere. Certo è, invece, che lo stato di forma recente di Sonego ha vissuto di alti e bassi sul rosso europeo, benché il torinese abbia sempre dimostrato di saper accendere il proprio tennis migliore proprio nei palcoscenici dei tornei del Grande Slam.

Ciò considerato, ci sono buone ragioni per pensare che la sua superiore attitudine alla lotta sulla terra battuta possa essere l’elemento cardine per respingere l’assalto del tennista di casa e portarsi avanti nel Major d’Oltralpe.

Halys IN Halys-Bellucci
Cinà IN Cinà-Opelka
Sonego IN Sonego-Herbert

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