Pronostico Nottingham Forest-Bournemouth, sogno Champions vivo: tutte le combinazioni

Nottingham Forest-Bournemouth è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Comunque vada, per il Bournemouth quella che sta per concludersi è una stagione storica. La prima qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League, è realtà: le Cherries, a quota 56 punti, il prossimo anno avranno la possibilità di giocare la seconda manifestazione continentale per ordine di importanza, qualunque cosa dovesse accadere nell’ultima giornata di Premier. Peraltro agli uomini di Andoni Iraola basta un punto nella sfida con il Nottingham Forest per avere la certezza di chiudere al sesto posto, grazie ai tre punti di vantaggio sul Brighton settimo.

Tuttavia, il sogno di conquistare un pass per la Champions League non è ancora del tutto tramontato. Se si dovessero verificare una serie di combinazioni, il Bournemouth potrebbe addirittura ritrovarsi tra le magnifiche trentasei della prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Come? Se il Liverpool avesse la meglio sul Brentford e l’Aston Villa, fresco campione dell’Europa League, perdesse con il Manchester City – scenario tutt’altro che impossibile – i Villans scivolerebbero in quinta posizione ed il famigerato posto EPS (European Performance Spot), essendo la squadra di Unai Emery già qualificata per la Champions, diventerebbe il sesto.

C’è anche l’ipotesi spareggio

Decisamente più complicata l’ipotesi spareggio con il Liverpool. Le Cherries, infatti, potrebbero scavalcare i Reds soltanto in caso di vittoria per 5-0 in casa del Forest e sconfitta di misura del Liverpool (0-1) ad Anfield contro il Brentford. Questi due risultati costringerebbero le due squadre a sfidarsi in una gara secca per decidere chi chiuderà al quinto posto. Molto, molto difficile.

Per quanto riguarda invece il Nottingham Forest, gli uomini di Vitor Pereira non si giocano praticamente nulla. La salvezza è arrivata già da qualche giornata e la stagione è in sostanza terminata con l’eliminazione dall’Europa League (KO in semifinale nel derby tutto inglese con l’Aston Villa). Da allora i Garibaldi Reds hanno ottenuto un pareggio (1-1 con il Newcastle) e perso 3-2 a Old Trafford con il Manchester United.

Come vedere Nottingham Forest-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Bournemouth è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Una sfida che promette spettacolo e leggerezza tattica tra due squadre che hanno ampiamente centrato i propri obiettivi stagionali. Il Bournemouth viaggia sulle ali dell’entusiasmo grazie a una striscia record di 17 partite consecutive senza sconfitte in campionato, un cammino da corazzata europea secondo solo a quello del Bayern Monaco in tutto il continente. Il Nottingham Forest, d’altro canto, gioca senza la minima pressione e ha mostrato una spaventosa prolificità offensiva da quando Vitor Pereira siede in panchina, trovando la via del gol con una regolarità impressionante (ben 19 reti nelle ultime sette uscite).

Le Cherries hanno motivazioni decisamente più forti, dato che devono difendere lo storico sesto posto e allungare la propria striscia d’oro d’imbattibilità. La qualità e l’organizzazione tattica degli uomini di Iraola dovrebbero bastare per uscire indenni dal City Ground. Chi vuole azzardare la quota piena può puntare con fiducia sul segno 2 fisso, ma la combo col segno Gol offre grandissime garanzie in un match che si preannuncia aperto.

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Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Bournemouth

NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Sels; Williams, Milenkovic, Morato, Netz; Bakwa, Yates, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus, Awoniyi.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2