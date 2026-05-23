Pronostico Fulham-Newcastle: anche stavolta niente pareggio

Fulham-Newcastle è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Due squadre che potrebbero salutare i propri allenatori alla fine di questa stagione. Sia Silva che Howe sono quasi alla fine del proprio mandato sulle due panchine. Appaiati a quota 49 punti in classifica, parliamo soprattutto per quanto riguarda il Newcastle di una stagione davvero deludente.

Inaspettata, anche, in questo modo. Le cose non sono andate nel verso giusto e quindi forse è arrivata l’ora di cambiare. Una partita, questa, da tripla, aperta a qualsiasi finale. E pure in questo caso, come nei 17 precedenti precedenti su questo campo, non dovrebbe finire in pareggio. O almeno, questa è la sensazione. Invece di certezze ne abbiamo diverse se andiamo a guardare cose diverse rispetto al classico pronostico. In una sfida del genere, dove nessuna delle due ha nulla da chiedere a questa stagione sfortunata, ci aspettiamo almeno che lo spettacolo in campo sia degno di nota. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe finire.

Come vedere Fulham-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Newcastle è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Newcastle è quotata 2.30 Lottomatica e GoldBet e 2.30 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sul fatto che questa partita possa regalare almeno un gol per squadra non ci sono dubbi. E non abbiamo dubbi nemmeno sul fatto che possa regalarne almeno tre di reti complessive. Non sarà una sfida da pareggio. Ci pare possa venire fuori la maggiore qualità del Newcastle, che rimane comunque una squadra che era stata costruita per obiettivi diversi. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Fulham-Newcastle FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Iwobi, Lukic; Wilson, King, Kevin; Jimenez.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Willock; Barnes, Woltemade, Ramsey; Osula. POSSIBILE RISULTATO: 1-2