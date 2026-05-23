Pronostico Fulham-Newcastle: anche stavolta niente pareggio

Fulham-Newcastle è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Due squadre che potrebbero salutare i propri allenatori alla fine di questa stagione. Sia Silva che Howe sono quasi alla fine del proprio mandato sulle due panchine. Appaiati a quota 49 punti in classifica, parliamo soprattutto per quanto riguarda il Newcastle di una stagione davvero deludente.
Inaspettata, anche, in questo modo. Le cose non sono andate nel verso giusto e quindi forse è arrivata l’ora di cambiare. Una partita, questa, da tripla, aperta a qualsiasi finale. E pure in questo caso, come nei 17 precedenti precedenti su questo campo, non dovrebbe finire in pareggio. O almeno, questa è la sensazione. Invece di certezze ne abbiamo diverse se andiamo a guardare cose diverse rispetto al classico pronostico. In una sfida del genere, dove nessuna delle due ha nulla da chiedere a questa stagione sfortunata, ci aspettiamo almeno che lo spettacolo in campo sia degno di nota. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe finire.
Come vedere Fulham-Newcastle in diretta tv e in streaming
La sfida Fulham-Newcastle è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Newcastle è quotata 2.30 Lottomatica e GoldBet e 2.30 su SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Sul fatto che questa partita possa regalare almeno un gol per squadra non ci sono dubbi. E non abbiamo dubbi nemmeno sul fatto che possa regalarne almeno tre di reti complessive. Non sarà una sfida da pareggio. Ci pare possa venire fuori la maggiore qualità del Newcastle, che rimane comunque una squadra che era stata costruita per obiettivi diversi.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Fulham-Newcastle
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Bassey, Robinson; Iwobi, Lukic; Wilson, King, Kevin; Jimenez.
NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Willock; Barnes, Woltemade, Ramsey; Osula.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus