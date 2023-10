Reggiana-Bari e Sudtirol-Catanzaro, Serie B: formazioni, pronostici

Reggiana-Bari e SudTirol-Catanzaro sono valide per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Sono solamente due i punti che dividono in classifica la neo promossa Reggiana e il Bari che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A. Un segnale di come la squadra di Mignani non è partita benissimo in questa stagione. Soprattutto in casa il cammino è deludente, al San Nicola non è arrivata nessuna vittoria.

E nemmeno la Reggiana di Nesta ha mai vinto in casa. Una sola affermazione sul campo dello Spezia per gli emiliani, che ovviamente puntano decisamente alla salvezza. Un compito non impossibile se venisse confermato il trend di questo inizio campionato, una squadra molto accorta tatticamente che riesce a dare sempre qualcosa. E poi c’è da dimenticare il passo falso dello scorso weekend contro la Ternana. Le motivazioni quindi non mancheranno. Però rimane un fatto: gli ospiti sono favoriti.

Ha perso a Palermo, il SudTirol, e Bisoli si starà mangiando ancora le mani visto che la sconfitta è arrivata in rimonta. Non sono ammessi cali di concentrazione nel gruppo di Bolzano che lo scorso anno ha davvero stupito e che quest’anno vorrebbe ripetersi. Le qualità ci sono, serve maggiore attenzione.

Adesso arriva il Catanzaro, una delle squadre che ha fatto meglio in questo avvio e che si presenta con un biglietto da visita importante come quello di una vittoria a Genova contro la Sampdoria. Gli uomini di Vivarini si sono già imposti due volte in trasferta in questa stagione e lo hanno fatto pure sul campo del Lecco. C’è un certo feeling.

Come vedere Reggiana-Bari e SudTirol-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Reggiana-Bari e SudTirol-Catanzaro sono in programma sabato 7 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Bari

Non può nascondersi il Bari che deve cercare una vittoria esterna che scaccerebbe la crisi. Una crisi di risultati in primis ma anche di gioco. Una crisi che potrebbe portare anche ad un cambio in panchina. Match che quindi vede favorita la squadra pugliese.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandali, Perangolo; Portanova, Kabashi, Bianco; Crngoj, Antiste; Gondo.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello, Koutsopias; Aramu; Diaw, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2