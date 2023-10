Hoffenheim-Eintracht Francoforte è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Hoffenheim, insieme allo Stoccarda, fa parte del gruppo degli “intrusi” che al momento occupano una delle prime sette posizioni della classifica della Bundesliga. Il club della piccola cittadina di Sinsheim, che lo scorso anno ha mantenuto la categoria per il rotto della cuffia, dopo sette giornate di campionato è in piena zona Europa, con 4 punti in meno del Bayer Leverkusen capolista: il Bayern Monaco, per intenderci, è solo a +2.

Malgrado l’assenza del suo giocatore più talentuoso nonché leader dello spogliatoio, Andrej Kramaric, fermato da un infortunio, gli uomini guidato dall’ex tecnico dello Stoccarda Pellegrino Matarazzo nell’ultimo match hanno portato a casa la quinta vittoria in sei partite, espugnando il Weserstadion di Brema al termine di un match rocambolesco, deciso da Bulter in pieno recupero (2-3). Subito archiviata, dunque, la seconda sconfitta stagionale, rimediata tre settimane fa con il Borussia Dortmund, che come aveva fatto il Friburgo lo scorso agosto è riuscito a violare la PreZero Arena (1-3). Matarazzo va ora a caccia di conferme con l’Eintracht Francoforte, sperando di poter recuperare Kramaric: il croato ha rinunciato ovviamente alla nazionale ma resta in dubbio per il match di sabato.

Ma non si tratta dell’unico assente: in infermeria ci sono anche Geiger, Kabak e Nsoki, che difficilmente torneranno a disposizione in vista della sfida con le Adler.

L’Eintracht Francoforte è una squadra che ha completamente cambiato volto rispetto alle ultime due stagioni. Oltre al tecnico Glasner, sostituito dall’esordiente Dino Toppmoller, in estate il club rossonero ha perso diversi giocatori, tra cui i vari Kamada, Lindstrom, N’Dicka e sopprattutto l’attaccante Kolo Muani e la sensazione è che non sia riuscito a sostituirli a dovere. Per adesso l’Eintracht è ottavo in classifica a quota 10 punti – cinque in meno dell’Hoffenheim – e nell’ultima uscita ha interrotto un lungo digiuno di vittorie che in Bundesliga durava da agosto superando il neopromosso Heidenheim (2-0).

Come vedere Hoffenheim-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

La gara tra Hoffenheim e Eintracht Francoforte, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Senza Kramaric l’attacco dell’Hoffenheim diventa meno imprevedibile ma il club di Sinsheim dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta con l’Eintracht Francoforte anche senza il croato: immaginiamo un match equilibrato e con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Hoffenheim-Eintracht Francoforte

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Akpoguma, Brooks, Vogt; Kadeřábek, Prömel, Grillitsch, Stach, Skov; Weghorst, Beier.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Larsson, Shkiri, Nkounkou; Götze, Chaïbi; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1