Darmstadt-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Darmstadt-Lipsia è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La riscossa delle due neopromosse. Nelle ultime giornate di Bundesliga a prendersi la scena sono state – anche – Heidenheim e Darmstadt, che nella passata stagione militavano in Zweite Liga. Dopo un avvio drammatico, entrambe sembrano essersi sbloccate una volta per tutte, dimostrando di avere le carte in regola per mantenere la categoria.

Il Darmstadt si era presentato con un’agghiacciante striscia di tre sconfitte consecutive, in cui aveva incassato 10 gol complessivi tra Eintracht Francoforte, Union Berlino e Bayer Leverkusen. Imbarcate che non facevano presagire davvero nulla di buono. Ma non appena il calendario si è “ammorbidito”, gli uomini di Torsten Lieberknecht hanno cominciato a raccogliere i primi punti: prima il pirotecnico 3-3 con il Borussia Monchengladbach e poi le due vittorie di fila negli scontri diretti con Werder Brema e Augsburg, battuti rispettivamente 4-2 e 2-1. Una serie positiva interrotta solamente dalla sconfitta per 3-1 in casa dell’arrembante Stoccarda.

I 7 punti in classifica dopo altrettante giornate rappresentano un buon bottino per i Lilien, che vantano pure il secondo miglior attacco (12 gol) tra le squadre che stazionano nella parte destra della classifica, e cioè dal decimo posto in giù.

In questo fine settimana, tuttavia, il livello dell’avversario si alza di nuovo: al Merck-Stadion am Bollenfalltor è di scena il Lipsia di Marco Rose, desideroso di tornare a vincere dopo l’incredibile pareggio interno con il Bochum: alla Red Bull Arena i detentori della Coppa di Germania hanno sbagliato ben due rigori – il primo con Simons, il secondo con Forsberg – due errori gravissimi, che hanno rallentato la loro rincorsa verso le prime posizioni. Rose e i suoi uomini attualmente sono sesti, anche se la classifica è ancora molto corta: solamente cinque i punti da recuperare sul Bayer Leverkusen capolista.

Come vedere Darmstadt-Lipsia in diretta tv e streaming

La gara tra Darmstadt e Lipsia, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Lipsia ha bisogno di tornare a vincere dopo i due pareggi con Bayern Monaco e Bochum ma dovrà fare attenzione all’entusiasmo del Darmstadt, reduce da un importante doppio successo. Roten Bullen favoriti ma almeno un gol i padroni di casa dovrebbero riuscire a segnarlo in una gara che verosimilmente garantirà almeno 3 reti complessive.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Lipsia

DARMSTADT (3-5-2): Schuhen; Klarer, J. Müller, Maglica; Bader, Kempe, Holland, Mehlem, Nürnberger; Pfeiffer, Skarke.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Simakan, Klostermann, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3