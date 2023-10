Union Berlino-Stoccarda, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Union Berlino-Stoccarda è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Che per l’Union Berlino non fosse semplice mantenere il livello della scorsa stagione era abbastanza prevedibile. La squadra di Urs Fischer, però, da qualche settimana a questa parte, sembra essere finita in una spirale negativa dalla quale fatica a venirne fuori. Da fine agosto, infatti, hanno collezionato esclusivamente sconfitte tra Bundesliga e Champions League: quella con il Borussia Dortmund (4-2) è stata la settima consecutiva.

Le vittorie iniziali contro Mainz e Darmstadt avevano illuso: dal 3-0 rimediato in casa con il Lipsia i biancorossi non si sono più ripresi, arrendendosi non solo a corazzate – contro il Real Madrid hanno incassato il gol decisivo in pieno recupero dopo una discreta prestazione difensiva – ma anche ad avversari alla portata come Wolfsburg e Heidenheim. Nelle ultime due uscite tra coppa e campionato (Braga e Borussia Dortmund) si è risvegliato l’attacco, rimasto a secco per tre gare di fila, ma la difesa continua a fare acqua – sette reti subite tra portoghesi e gialloneri – nonostante da quest’anno possa contare un un giocatore esperto come Bonucci, a segno (su rigore) nella pirotecnica sfida del Signal Iduna Park.

Fischer spera che la sosta abbia fatto bene ai suoi uomini, anche se nella capitale tedesca arriva lo scatenato Stoccarda, secondo in classifica dietro al Bayer Leverkusen.

Gli svevi rappresentano la grande sorpresa di quest’inizio di stagione: il loro record è quasi immacolato ed a “sporcarlo” è solo la sconfitta, l’unica finora, dello scorso agosto con il Lipsia. Da allora la squadra allenata da Sebastian Hoeness sta tenendo un ritmo da titolo, trascinata dai gol del bomber Serhou Guirassy, a segno ben 13 volte in appena sette giornate di Bundesliga. Lo Stoccarda vanta il secondo miglior attacco del torneo, secondo solo a quelli di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: si può realmente sognare in grande?

Come vedere Union Berlino-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida tra Union Berlino e Stoccarda è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lo Stoccarda sembra avere buone chance di strappare un altro risultato positivo anche in casa di un Union Berlino in grande difficoltà. Le reti complessive, alla luce dei problemi difensivi dei capitolini e della media realizzativa degli ospiti, potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Stoccarda

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Král; Juranović, Laïdouni, Haberer, Gosens; Becker, Behren.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Stenzel, Rouault, Anton, Ito; Karazor, Stiller; Silas, Millot, Führich; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2