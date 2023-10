Wolfsburg-Bayer Leverkusen, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Bayer Leverkusen è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sei vittorie, un pareggio, miglior attacco del torneo insieme al Bayern Monaco e seconda miglior difesa. Il Bayer Leverkusen è partito veramente forte e dopo sette turni di campionato guarda tutti dall’alto verso il basso.

La squadra di Xabi Alonso le ha vinte (quasi) tutte, comprese quelle giocate in Coppa di Germania ed Europa League ed è ancora imbattuta. L’unico a fermare i rossoneri è stato proprio il Bayern Monaco, raggiunto in pieno recupero (2-2) da un rigore di Palacios in pieno recupero nel big match dello scorso 15 settembre, una delle partite più intense ed emozionanti di questa prima fetta di Bundesliga. Se le Aspirine riusciranno a mantenere questo ritmo – e quindi a lottare per il titolo – è tutto da vedere ma le premesse fanno davvero ben sperare. La garanzia resta sempre l’allenatore basco, che lo scorso anno fu in grado di portare il Leverkusen tra le prime sette, dopo aver preso la squadra praticamente in zona retrocessione. Fondamentali nel percorso di crescita sono state pure le aggiunte di giocatori del calibro di Xhaka e Grimaldo, i due acquisti più importanti, ma soprattutto dell’attaccante nigeriano Boniface, autore di sette reti finora.

Trasferta insidiosa per la capolista

Bayer che ha anche approfittato di un calendario, per così dire, morbido negli ultimi turni: contro Heidenheim, Mainz e Colonia il Werkself ha realizzato ben 10 gol complessivi.

Potrebbe riservare invece qualche insidia in più la trasferta di Wolfsburg, squadra che in casa finora non solo non ha mai perso ma ha sempre vinto, facendo tre su tre. I biancoverdi di Niko Kovac puntano al ritorno in Europa dopo una stagione di transizione e per ora sono settimi in classifica a quota 12 punti, a ridosso delle posizioni europee. Da settembre in poi, tuttavia, il Wolfsburg ha alternato una vittoria ad una sconfitta, perdendo le ultime tre sfide giocate fuori casa (Hoffenheim, Borussia Dortmund e Stoccarda).

Come vedere Wolfsburg-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La gara tra Wolfsburg e Bayer Leverkusen, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Un altro test dirimente per capire meglio quale sia la reale dimensione degli uomini di Xabi Alonso. Per noi hanno tutte le carte in regola per portare via almeno un punto dalla Volkswagen Arena, in un match da più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Bayer Leverkusen

WOLFSBURG (4-2-3-1): Pervan; Baku, Lacroix, Zesiger, Maehle; Svanberg, Arnold; Majer, Gerhardt, Tomás; Wind.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2