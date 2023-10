Bayer Leverkusen-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Colonia è una partita della settima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Il momento magico del Bayer Leverkusen sta proseguendo anche in Europa League, dove in settimana gli uomini di Xabi Alonso hanno ottenuto l’ennesima vittoria, probabilmente quella che gli consente di mettere un’ipoteca su primo posto e qualificazione agli ottavi.

Le Aspirine sono imbattute in tutte le competizioni (Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania) grazie a un gioco collaudato – e che sembra essersi addirittura evoluto dopo l’arrivo di alcuni innesti mirati, tra tutti quelli di Xhaka, Grimaldo e l’attaccante Boniface – e adesso può sognare una stagione da protagonista. Il successo in Norvegia ai danni del Molde (1-2) è il quarto di fila: impressionante soprattutto il numero dei gol segnati finora dal Werkself, secondo miglior attacco della Bundesliga dopo quello del sorprendente Stoccarda, che però ha giocato una gara in più (20 gol in sei partite). Il Bayer Leverkusen non ne ha mai realizzati meno di due, comprendendo anche le gare di coppa. Nell’ultima giornata prima della seconda sosta per le nazionali la squadra di Alonso proverà a riprendersi la vetta, rispondendo a Borussia Dortmund e Stoccarda che vincendo ieri hanno momentaneamente effettuato il sorpasso sui rossoneri.

In questo fine settimana c’è una gara sulla carta abbordabile, contro un disastroso Colonia che dopo i risultati di ieri si ritrova ultimo, da solo, in classifica.

Ma guai a sottovalutare una squadra ferita come i Billy Goats, desiderosi di riscatto. Anche perché oltretutto si tratta di un derby (del Reno, ndr) molto sentito da entrambe le tifoserie. Il Colonia in sei partite ha collezionato a malapena un punto: la panchina di Steffen Baumgart per il momento resta solida ma Kainz e compagni sono chiamati a dare un cenno di reazione per non sprofondare ulteriormente. I biancorossi hanno l’attacco meno prolifico del torneo insieme a quello dell’Eintracht Francoforte: solo 4 reti segnate.

Come vedere Bayer Leverkusen-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e Colonia è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Colonia nelle ultime due stagione ha sempre fatto bottino pieno alla BayArena, facendo un dispetto agli odiati cugini. Stavolta il divario sembra più ampio del solito tra le due squadre, considerando pure i momenti di forma, diametralmente opposti. Non è questa la partita i cui gli ospiti possono tornare a fare punti, insomma: prevediamo un successo largo da parte degli uomini di Xabi Alonso, pronti a tornare in cima alla classifica.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Colonia

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

COLONIA (4-1-3-2): Schwäbe; Carstensen, Hübers, Chabot, Paqarada; Huseinbašić; Ljubicic, Kainz, Alidou; Selke, Tigges.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1