Molde-Bayer Leverkusen, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Molde-Bayer Leverkusen è un match valido per la seconda giornata dei gironi di Europa League: tv, streaming e pronostici

Al debutto in questa Europa League il Leverkusen ha messo subito le cose in chiaro vincendo quattro a zero contro l’Hacken e dando soprattutto la sensazione di poter arrivare davanti a tutti in questo raggruppamento. Cosa che la squadra di Xabi Alonso dovrebbe oggettivamente riuscire a fare senza nessun dubbio. Vincendo anche nella seconda giornata contro il Molde, in trasferta.

Una gara che i tedeschi non possono e non vogliono sbagliare, in nessun modo, soprattutto perché vogliono mettere in discesa il proprio cammino europeo e pensare alla Bundesliga che può regalare delle soddisfazioni visto l’andamento fino al momento. I norvegesi, che ovviamente in campionato fanno il bello e il cattivo tempo, hanno poche possibilità in Europa nonostante ci bazzichino da un po’ di anni a questa parte. Ma la qualità della rosa del Leverkusen è diversa, superiore. Quindi davvero non ci sono dubbi su chi si porterà a casa questi tre punti.

Come vedere Molde-Bayer Leverkusen in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Molde-Bayer Leverkusen, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il secondo turno dei gironi di Europa League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive con la possibilità anche che solamente i tedeschi riescano a trovare la via della rete durante i novanta minuti. Il Leverkusen quindi si prenderà i tre punti e che rimarrà a punteggio pieno nel proprio raggruppamento che, praticamente, potrebbe già dare una prima sentenza, vale a dire il primo posto, sin dalla seconda giornata.

Le probabili formazioni di Molde-Bayer Leverkusen

MOLDE (3-5-2): Karlstrom; Oyvann, Elingsen, Hagelskjaer; Lovik, Eriksen, Kaasa, Grodem, Haugen; Eikrem, Berisha.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossonou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface.



POSSIBILE RISULTATO: 0-3