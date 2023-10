Camila Giorgi, palestra che passione: il workout fa sudare pure i fan

Camila Giorgi, dai workout in palestra alle sessioni di allenamento in campo: tutti i segreti della sua perfetta forma fisica.

Dire che abbia un fisico perfetto sarebbe estremamente riduttivo. Camila Giorgi, infatti, ha un corpo assolutamente invidiabile. Un corpo che tradisce le lunghe ore trascorse in campo e in palestra. Cosa che non vive come un obbligo, ma come un piacere. Perché fare attività fisica, lo ha detto in più occasione, è per lei una vera e propria necessità.

Non si allena solo ed esclusivamente, quindi, per fare bella figura ai tornei ai quali partecipa. Lo fa perché ci tiene a mantenersi sempre in forma e perché lo reputa, giustamente, importantissimo. I risultati si vedono, eccome se si vedono. La bella tennista di Macerata ha un fisico asciutto e longilineo, dei muscoli abbastanza pronunciati che non minano minimamente, pur essendo così evidenti, la sua grazia e la sua femminilità. Anzi, gli addominali d’acciaio che esibisce con comprensibilissimo orgoglio sono, senza ombra di dubbio, uno dei punti di forza della sua immagine.

Ma come si allena Camila Giorgi? Cosa fa per tenersi in forma, quando non è impegnata nel tour Wta? Iniziamo col dire che sa bene, la campionessa marchigiana, quanto sia importante che ci sia un certo equilibrio tra il tennis e la palestra. Non fa sport solo in campo, dunque, ma anche in palestra. I suoi workout non sono mai lasciati al caso ma sono, anzi, perfettamente funzionali all’attività che svolgerà, poi, sul cemento, sulla terra rossa o sull’erba.

Camila Giorgi, workout sì ma con stile: che fisico!

Intanto, il che è abbastanza scontato, alla luce di ciò che dicevamo prima, fa un sacco di addominali. Se così non fosse, non avrebbe quella splendida tartaruga che pare disegnata ma che, invece, è stata gradualmente scolpita grazie al suo impegno quotidiano.

Dà ampio spazio anche all’allenamento delle gambe, poi. L’agilità in campo è fondamentale, perché le permette di recuperare anche le palle più difficili e di destreggiarsi nelle situazioni più ostiche. Poi, di tanto in tanto, tira fuori i guantoni e gli stivali da cavallerizza: un po’ di boxe e di equitazione non guastano mai, nel suo piano di allenamento quotidiano.

Il fatto che sia supersexy, ogni volta che va in palestra o che va a cavallo, non è altro che un valore aggiunto. Perché le piace tenersi in forma e scolpire i suoi muscoli, sì, ma a patto di non rinunciare mai alla sua femminilità. La foto apparsa nelle sue Instagram stories qualche ora fa, del resto, lo conferma. Camila Giorgi indossa un sensualissimo completo sportivo, molto striminzito ma comodissimo per i suoi workout. Roba che anche i follower, ci scommettiamo, avranno sudato insieme a lei.