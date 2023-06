Camila Giorgi, non rimpiangerete il bikini: questo completo è anche meglio

Camila Giorgi, la stagione sull’erba è entrata nel vivo e il bikini può aspettare. Ma questo completino vi appagherà anche di più…

Sulla pagina Wikipedia a lei dedicata c’è scritto che “è considerata una delle migliori tenniste italiane della storia”. Ed è vero, è proprio così: adesso ha 31 anni, non è più una ragazzina, ma ciò non toglie che Camila Giorgi abbia dato un contributo importantissimo al tennis azzurro.

L’ex numero 1 d’Italia ha regalato tantissime soddisfazioni ai tennissofili del Bel Paese e ai suoi sostenitori. Il momento più alto lo ha raggiunto due anni fa, quando si è imposta in uno dei Masters 1000 più ostici della stagione, vale a dire il Canada Open. Quella vittoria ha messo a tacere chiunque pensasse che la tennista di Macerata non avrebbe mai raggiunto certi risultati. Non perché sprovvista di talento – ne ha eccome – ma perché discontinua dal punto di vista del rendimento e troppo concentrata, così dicono gli haters, sul suo aspetto fisico.

Cosa che non è del tutto sbagliata, ma che poco c’entra, per la verità, con i risultati che ha conseguito sul fronte del tennis. Camila è bellissima, lo sa, ed è per questo motivo che si diverte ad esprimere la propria femminilità e sensualità sui social network. Ed è sempre per questa ragione che il suo profilo Instagram è, oggi, così densamente popolato: sono in 712mila, al momento, a seguire le sue gesta sulla nota piattaforma che fa parte del gruppo Meta.

Camila Giorgi, in forma è dire poco

Di sportivo la Giorgi posta poco e niente, fatta eccezione per alcune fotografie professionali in cui reputa, con molta probabilità, di essere venuta molto bene. Per il resto, sul suo profilo e sulla sua gallery c’è spazio solo ed esclusivamente per la moda e per la sua versione più fashion.

Tra sensualissimi capi di lingerie e bikini microscopici, minigonne e abitini maculati, più che un profilo social sembra un vero e proprio catalogo di moda. Tanto più che la tennista marchigiana le carte in regola per fare la modella ce le avrebbe tutte, ad onor del vero. In realtà, seppur in piccolo, già lo fa. È lei la prima a sfoggiare le creazioni di mamma Claudia, che disegna le collezioni del brand di famiglia, ossia Giomila.

E sarà anche lei, probabilmente, la designer del completino che la sexy tennista azzurra ha indossato qualche ora fa. Quello rosa, che definirlo aderente sarebbe un eufemismo, e che sembra esserle stato cucito addosso. La valorizzava, giudicate voi, anche meglio di come avrebbe fatto un bikini. Il costume da bagno può aspettare: ora c’è la stagione sull’erba, per i tuffi e la tintarella ci sarà tempo più in là.