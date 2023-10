Tennis, la spallina fa i capricci e la foto fa boom: che magnifica scollatura

Tennis, in occasione di un importante evento la splendida giocatrice ha deciso di sfoggiare tutto il suo charme.

La giovane tennista di origine ucraina si è fatta strada nella disciplina dimostrando di avere un grandissimo talento ed una forte determinazione. I tifosi la supportano con affetto e, negli ultimi anni, si sono lasciati stregare da lei anche per il suo fascino irresistibile. Nelle scorse ore, la bella giocatrice ha preso parte ad un importante evento lasciando tutti senza parole: classe e sensualità sono un vero e proprio must per lei.

La protagonista del nostro articolo ha iniziato a farsi notare molto presto. Fin da giovanissima si è sempre contraddistinta per le sue ottime doti, raggiungendo il secondo posto della classifica mondiale nel corso della sua carriera juniores. Nel 2017 è diventata professionista spingendosi progressivamente in cima al ranking. L’anno scorso Marta Kostyuk si è aggiudicata la vittoria del suo primo titolo WTA nel doppio a Portorose.

Il 2023 è iniziato con un nuovo traguardo: la giocatrice ha partecipato al WTA 250 di Austin, trionfando alla fine della competizione e ottenendo il suo primo titolo in singolare. Nei mesi successivi, la tennista ha continuato a dare il meglio di sé portando a casa fantastici risultati ed entrando nella top 30 della classifica. Marta, infatti, lo scorso maggio ha raggiunto la 27esima posizione.

Tennis, Marta Kostyuk incanta tutti all’evento: classe e sensualità alle stelle

Nata nel 2002 in Ucraina, Marta Kostyuk ha conosciuto un’ascesa negli ultimi mesi guadagnandosi una notevole popolarità tra gli appassionati di tennis. Tuttavia, la sua fama non si lega esclusivamente ai risultati ottenuti in campo. Infatti, sono tantissimi gli utenti che, sui social, hanno perso la testa per lei. Il merito è degli scatti mozzafiato che condivide.

Ai fan non è mai sfuggito il fascino della tennista e la stessa Kostyuk, spesso e volentieri, stuzzica le fantasie di questi ultimi con foto in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. La giocatrice bionda e dagli occhi azzurri è dotata di una bellezza fuori dal comune, alla quale si aggiunge un fisico statuario davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti.

Di recente la meravigliosa Marta ha partecipato al Citi Taste of Tennis, rinomato evento che unisce lo sport all’arte culinaria. Per l’occasione, ha optato per un look molto elegante e sensuale allo stesso tempo. L’abito nero le calza a pennello mettendo in risalto la sua silhouette. Caratterizzato da una generosa scollatura, il vestito le dona veramente molto ed evidenzia le sue curve: un vero spettacolo per gli utenti che si sono rifatti gli occhi.