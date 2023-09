Tennis, curve da incorniciare: il riflesso abbaglia i fan

Tennis, impossibile resistere a quelle curve da incorniciare: lo scatto davanti allo specchio ha abbagliato tutti.

La meravigliosa giocatrice si è costruita un seguito molto notevole sui social, dove si mostra tra match, allenamenti e vita di tutti i giorni. Come altre sue colleghe, ha fatto breccia nel cuore di tantissimi appassionati di tennis e tifosi, con i quali interagisce quotidianamente sorprendendoli di volta in volta con i suoi contenuti scoppiettanti. Di recente, ha lasciato tutti a bocca aperta con un selfie allo specchio in cui sfoggia le sue curve mozzafiato.

Classe 2002, l’atleta originaria dell’Ucraina si è fatta strada nel mondo del tennis dimostrando, fin da giovanissima, di avere un talento eccezionale. Dopo aver raggiunto i suoi primi risultati importanti nel circuito juniores, si è lanciata nelle competizioni da professionista portando a casa sempre più vittorie. Quest’anno Marta Kostyuk ha attirato parecchio le attenzioni del pubblico, visti i traguardi raggiunti.

Lo scorso maggio si è affermata alla posizione numero 27 del ranking mondiale nel doppio. Mentre nel mese di agosto è schizzata fino al 32esimo posto nel singolare nella classifica internazionale. In questi giorni, la tennista è volata a San Diego per disputare il torneo Open, dove tuttavia si è fermata agli ottavi di finale. Ma nonostante i numerosi impegni lavorativi, l’atleta non si dimentica mai degli affezionati follower.

Tennis, Marta Kostyuk strega tutti con la foto in intimo: silhouette da perdere la testa

Su Instagram, Marta Kostyuk può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 230 mila follower. La giocatrice è molto attiva online e, tramite i suoi post e le sue Stories, tiene aggiornati i fan portando questi ultimi con sé nelle sue giornate. La giovane campionessa non si limita a mostrarsi sul campo.

Spesso e volentieri rende gli ammiratori partecipi della sua vita. Marta interagisce sempre con i follower apparendo ogni volta più raggiante che mai. Che sia impegnata in un match o che stia partecipando ad un’uscita con le amiche, la Kostyuk non perde mai il suo fascino.

E i fan lo sanno bene: la giocatrice li delizia con i suoi scatti, che vengono puntualmente sommersi dai loro like e commenti. La 21enne è dotata di una bellezza davvero irresistibile e il suo fisico mozzafiato è assolutamente da perdere la testa. Nel selfie condiviso di recente tra le Instagram Stories, la tennista ha voluto proprio mettere in mostra il suo corpo scolpito.

Come si può vedere, nella foto (in cui indossa solamente un intimo) il volto di Marta è coperto dallo smartphone, mentre l’atleta posa davanti allo specchio sfoggiando uno charme semplicemente irresistibile. Protagonista dello scatto è la sua fantastica silhouette: per i fan è stato impossibile non lasciarsi stregare dalle sue curve.