Kayla Simmons cala il jolly: il body non ce la fa, lato A incontenibile

Kayla Simmons, con il suo ultimo video si è spinta oltre ogni limite: il body non riesce a contenere le sue forme generose.

L’affascinante giocatrice di pallavolo sa sempre come sorprendere i suoi follower. Kayla Simmons, sui social, si è ormai affermata come un’icona di bellezza e sensualità. I suoi post vengono puntualmente sommersi dai commenti dei fan, che ha conquistato per merito del suo charme ipnotico. Con l’ultimo video condiviso su Instagram si è proprio voluta spingere oltre ogni limite.

Un viso angelico, un sorriso raggiante ed un corpo semplicemente da urlo: così la meravigliosa Kayla Simmons è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di persone. Il suo percorso è iniziato come giocatrice di pallavolo e, al momento, milita nella Marshall Univesity. Tuttavia, in tempi più recenti, si è guadagnata una grandissima popolarità sui social grazie ai suoi scatti da capogiro.

Kayla è riuscita a costruirsi un regno tutto suo e, oggi, può vantare un profilo Instagram seguito da 1 milione di follower. Il successo riscosso online le ha permesso di affermarsi come influencer e ogni giorno interagisce con i suoi ammiratori deliziandoli con foto in cui sfoggia tutto il suo fascino. Le sue curve hanno stregato tutti e i suoi post sono uno più sensuale dell’altro.

Kayla Simmons, il video è da capogiro: le curve della pallavolista incantano i social

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, è veramente impossibile non rimanere a bocca spalancata. La sua è una bellezza fuori dal comune e Kayla non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei fan. Con l’ultimo video apparso sul suo account, poi, possiamo dire che si è proprio superata: le temperature, su Instagram, si sono alzate notevolmente.

Nel post è possibile vedere la Simmons mentre posa sfoggiando tutto il suo fascino. Indossa un attillatissimo body nero, abbinato ad un paio di jeans, che fatica a contenere il suo generoso décolleté. Le sue curve hanno fatto girare la testa ai follower, che in poco tempo hanno sommerso il video di like e commenti entusiasti.

Sono tanti i complimenti che la splendida Kayla ha ricevuto. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di aguzzare la vista davanti al sensazionale post della pallavolista. Con una mano la Simmons raccoglie i capelli evidenziando il suo bellissimo volto. Mentre l’altra regge lo smartphone. Più sensuale che mai, l’influencer ha steso tutti con le sue forme da sogno. Per l’ennesima volta, ha mandato i social in delirio.