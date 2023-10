Kayla Simmons, sexy pure tra le onde: scollatura estrema

Kayla Simmons non si risparmia mai e i suoi seguaci lo sanno bene. Anche tra le onde, è sempre di una sensualità sconvolgente.

Le sue curve hanno stregato migliaia e migliaia di utenti, che ormai hanno perso completamente la testa per lei sui social. Kayla Simmons è riuscita a costruirsi un seguito davvero impressionante: il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower, con i quali interagisce ogni giorno stuzzicando le loro fantasie con scatti da perdere il respiro. L’ultimo selfie dell’influencer, in particolare, ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti.

Resistere al suo charme è impossibile e la stessa Kayla Simmons ne è ben consapevole. Classe 1996, si è fatta conoscere agli user facendo una vera e propria strage di cuori con i suoi scatti mozzafiato. Appassionata di pallavolo fin da bambina, è nota per aver militato nella Marshall University di Miami nel ruolo di titolare. Da qualche tempo, tuttavia, sembrerebbe aver deciso di mettere da parte lo sport.

La meravigliosa Kayla, infatti, è ormai lanciatissima nel mondo dei social. Il successo riscosso le ha permesso di affermarsi come influencer e, ogni giorno, si rivolge al suo vasto pubblico tramite post e storie in cui mette in mostra tutto il suo charme. La sua bellezza non è mai passata inosservata e, con il suo fisico avvenente e scolpito, ha conquistato parecchi utenti.

Kayla Simmos, il selfie scatena i follower: scollatura esagerata e curve in bella vista

I suoi post sono uno più sensuale dell’altro e i follower non perdono mai occasione per ricordarle quanto sia affascinante. Lei stessa si diverte a stuzzicare le loro fantasie sfoggiando le sue curve pericolose tra una foto e l’altra. Sempre molto attiva online, Kayla si racconta ogni giorno ai fan condividendo la sua quotidianità con questi ultimi.

Di recente, la bella influencer si è concessa una giornata all’insegna del surf. Ovviamente, non poteva mancare un selfie per ricordare il momento: così la Simmons ha posato con indosso la sua muta sfoderando, come sempre, una scollatura da record ad evidenziare le sue forme portentose.

I fan sono rimasti a bocca spalancata davanti al suo generoso décolleté e non hanno esitato un attimo a riempirla di like e commenti. Tantissimi i complimenti sotto al post da parte dei follower esterrefatti. Anche questa volta, l’influencer è riuscita ad alzare le temperature su Instagram. Il suo selfie, inutile dirlo, è stato decisamente apprezzato dagli utenti che si sono rifatti gli occhi.