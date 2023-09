Kayla Simmons, la brezza fa felici i fan | Il vestito si alza: che spettacolo

Kayla Simmons, il vento dispettoso soffia sul minuscolo vestito della pallavolista: non avete mai visto un lato B così.

Le sue foto potrebbero sembrare casuali, ma non lo sono assolutamente. Ogni singola posa, ogni singolo scatto, è studiato affinché la prospettiva sia perfetta. Affinché tutte le immagini che compongono il suo profilo Instagram siano impeccabili. E bollenti, perché è questo l’aggettivo che meglio si confà ad esse.

Un milione di follower, d’altra parte, è un numero inequivocabile. Un numero che dimostra chiaramente quanto sia influente questa ragazza, che è una vera e propria forza della natura e che sembra essere instancabile. Soprattutto quando si tratta di condividere, appunto, le sue foto da bollino rosso con i tantissimi sostenitori che supportano il suo account. Stiamo parlando di Kayla Simmons, la pallavolista 27enne che conduce una vita super glamour nella magica Los Angeles e che gioca da diversi anni nella squadra della Marshall University.

Il volley, ad ogni modo, non è la sua sola passione. Kayla, come comprovato dal successo del suo profilo Instagram, fa faville anche sul web, dove è ormai diventata popolarissima. Merito della sua bellezza oggettiva, ma anche delle sue curve, di quelle curve che non si stancherebbe mai e poi mai di esibire con orgoglio ed irriverenza sui social network.

Kayla Simmons, il vento dispettoso fa felici i fan: lato B di marmo

Tra scatti in bikini e fotografie in lingerie, pose ammiccanti e video da strabuzzare gli occhi, il suo profilo è rovente. Incandescente. C’è il rischio di scottarsi, quando lo si visita, cosa che sarà senz’altro accaduta ai suoi numerosissimi follower.

Possiamo solo immaginare come gli stessi abbiano reagito, quindi, quando, nelle scorse ore, ha postato tramite stories il video che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione. Un filmato apparentemente innocente, se non fosse che, ad un certo punto, la brezza marina ha soffiato più del dovuto. La pallavolista americana si trovava su una splendida spiaggia e indossava uno degli abiti più sexy del guardaroba: un vestitino minuscolo, di colore bianco, molto scollato e corto abbastanza da mettere in evidenza tutti i suoi punti di forza.

Il vento capriccioso, ad un certo punto, ha fatto sollevare il tessuto. Provate ad indovinare, dunque, cosa possa essere accaduto in quel frangente. Lo spettacolo, che ci ha dato un assaggio del suo fenomenale lato B, è stato davvero impagabile. A prova di like, di cuori e di commenti. Non ci stupirebbe scoprire, pertanto, che il numero dei suoi fan sia ulteriormente lievitato, dopo questo show inaspettato.