Tennis, rottura superata: il primo selfie da single ti toglierà il fiato

Tennis, la storia con lui è già alle spalle: un selfie ad altissima temperatura per celebrare un nuovo inizio.

Sembravano davvero innamoratissimi. Ma la realtà, soprattutto quella raccontata attraverso i filtri e le storie dei social network, è spesso diversa da come la immaginiamo. O da come si cerca di farla apparire, come in questo caso. Tant’è che una storia che sembrava procedere a gonfie vele è invece naufragata dall’oggi al domani.

Come vi avevamo già raccontato qui, la relazione tra l’attrice e modella Madalina Ghenea e il tennista bulgaro Grigor Dimitrov sarebbe già bella che sepolta. I due avevano ufficializzato il loro amore a primavera inoltrata e avevano poi felicemente trascorso – almeno all’apparenza, ed è giusto sottolinearlo – il resto dell’estate insieme. Dividendosi, ovviamente, tra gli impegni lavorativi di lei e i tornei di tennis di lui. Ma quando ci sono di mezzo sentimenti forti, si sa, si è capaci di smuovere anche le montagne. La distanza e i calendari fitti di appuntamenti non sono mai stati un ostacolo per loro.

Sarebbe interessante scoprire, quindi, perché abbiano chiuso così, di botto. Senza alcun campanello d’allarme che lasciasse presagire quello che è poi accaduto. Tutt’ad un tratto, la bella Madalina ha cancellato dal suo profilo social qualunque traccia di Grigor. Ha smesso di seguirlo e ha cestinato le foto. Come se Dimitrov, insomma, non fosse mai esistito.

Tennis, scollatura micidiale: selfie di fuoco su Instagram

Non è dato sapere cosa sia accaduto. Non sono ancora emersi dettagli aggiuntivi in merito, ma non è detto che non succeda quanto prima. La loro, insieme a quella composta da Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, è stata la coppia dell’estate, ragion per cui è del tutto ovvio che i riflettori siano ancora puntati su Madalina e Grigor.

Lei, dal canto suo, sembra abbastanza spensierata. Il che potrebbe voler dire, ipotizziamo, che hanno chiuso di comune accordo e che non ci sono una vittima ed un carnefice in questa storia. Sta di fatto, indipendentemente da come siano andate le cose, che il primo selfie della Ghenea dopo la rottura è stato davvero esplosivo.

La splendida attrice di origini rumene sfoggia un abito di colore bianco, con scollo all’americana, che mette deliziosamente in mostra il suo generosissimo décolleté a prova di gravità. Statuaria e maliziosa, sensualissima e prorompente, Madalina è davvero irresistibile, in questo primo selfie da single post-rottura con il tennista bulgaro. Che abbia voluto ricordare al suo ex fidanzato cosa si sia lasciato scappare?