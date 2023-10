Uruguay-Brasile, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Uruguay-Brasile è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Un pareggio che si potrebbe definire clamoroso quello del Brasile contro il Venezuela nel terzo turno di qualificazione al prossimo Mondiale. Un pareggio che ha permesso all’Argentina di andarsene da sola in testa al raggruppamento sudamericano. Poco male, ma un poco l’amaro in bocca è rimasto ai verdeoro, impegnati nella notte contro l’Uruguay in un match difficile.

I padroni di casa al momento occupano il quarto posto, quindi sarebbero dentro, e avrebbero ovviamente come sogno quello di piazzare una vittoria importante contro una formazione che ha qualità enormi, che vuole vincere sempre, e che cercherà anche stavolta di prendersi i tre punti. Se il Brasile avesse vinto contro il Venezuela, però, per l’Uruguay probabilmente ci sarebbero state un poco più di opportunità. In questo momento invece, con quello che è successo la scorsa settimana, vediamo favoriti gli ospiti. Che dovranno essere trascinati da quel Neymar che è sempre quello dal quale ci si aspetta la giocata migliore, quella in grado di risolvere il tutto. E potrebbe essere proprio così questa notte.

Come vedere Uruguay-Brasile in diretta tv o in streaming

La partita Uruguay-Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà mercoledì 18 ottobre alle 02:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Gara da vittoria esterna, con il Brasile che, oggettivamente, di partite in questo girone di qualificazione ne dovrebbe perdere poco. I verdeoro hanno le qualità, e non lo scopriamo di certo noi, di poterle vincere tutte, anche contro i campioni del Mondo. Il passo falso contro il Venezuela ha fatto capire, però, che serve sempre il massimo in campo. E quindi stasera c’è la voglia di riscatto. Per questo diciamo che una vittoria ospite è nell’ordine delle cose. Sì, il Brasile dovrebbe riuscire a vincere questo match.

Le probabili formazioni di Uruguay-Brasile

URUGUAY (4-2-3-1): Mele; Nandez, R Araujo, Caceres, M Olivera; Ugarte, Valverde; C Olivera, De la Cruz, Rodriguez; Nunez.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Couto, Marquinhos, Gabriel, Arana; Guimaraes, Gerson; Rodrygo, Neymar, Vinicius; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2