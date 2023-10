Camila Giorgi in codice: la verità sta in quelle iniziali

Camila Giorgi, messaggio da decifrare sui social network: ecco per chi batte il cuore della tennista marchigiana.

Non è certo la prima volta che l’ex numero 1 d’Italia posta un contenuto spudoratamente teso a confondere i fan. Lo fa sempre, per diletto, forse. O chissà, magari per tenerli sulle spine e per spingerli a decifrarla. Cosa di certo non facile, essendo lei un tipo abbastanza criptico ed enigmatico.

Non parla molto di sé, la bella Camila Giorgi. Non lo ha mai fatto, come se cercasse di mantenere un minimo di riserbo su alcuni aspetti della sua vita. Anche perché tanti, essendo i suoi profili scandagliati da mattina a sera, sono alla mercé di tutti. Non ha mai fatto parola, ad esempio, della sua più recente relazione. La tennista marchigiana è stata per un po’ insieme al suo collega argentino Santiago Rodriguez Taverna, ma, a parte qualche foto “misteriosa” che lasciava intendere il fatto che il suo cuore battesse per qualcuno, si è guardata bene dall’esporsi mediaticamente. Tant’è che quando è finita ci è voluto un po’, prima che qualcuno lo scoprisse e desse l'”allarme” sui social network.

Siamo ormai abituati, quindi, a questo suo modo di fare e di essere. Di tanto in tanto la si riesce a decifrare, ma spesso no. Molte volte, quindi, i messaggi in codice che lancia tramite Instagram restano fini a se stessi senza che nessuno riesca a capire cosa voglia intendere. Stavolta, però, non è stato troppo difficile farla franca.

Camila Giorgi, il suo cuore batte per “lei”

La campionessa di Macerata ha postato, in rapida successione, due scatti. Il primo è un selfie che ci “consegna” un riflesso molto piccante. In primo piano c’è lei, Camila, in una stanza adornata da luci blu. L’illuminazione confonde, ma non al punto da non farci vedere come sia vestita.

La Giorgi, che non parteciperà alla Billie Jean King Cup per via di un problema fisico, indossa il suo must have del momento: gli shorts. Ha cominciato a sfoggiarli in Messico e, una volta capito quanto ai follower piacesse vederla vestita così, ha continuato a farlo con una certa insistenza. Cosa che non ci dispiace affatto, dal momento che in questo modo possiamo ammirarne le gambe chilometriche e magnificamente scolpite.

Il secondo scatto è quello che abbiamo dovuto decifrare. Ha fotografato un bicchiere con le iniziali CABJ e abbiamo quindi capito che il suo cuore batte per il Club Atlético Boca Juniors, la società polisportiva argentina di Buenos Aires. Non è una novità che Camila sia legata all’Argentina, essendo quello il Paese natale della sua famiglia. E non ci sorprende, quindi, che anche calcisticamente parlando faccia il tifo per una terra di cui ha sempre sentito il “richiamo”.