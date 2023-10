Tennis, la gonna fluo non fa il suo dovere: si vede tutto

Tennis, l’affascinante atleta sa sempre come attirare l’attenzione dei fan. Questa volta, però, ci ha pensato la sua gonna fluo.

Il suo sogno più grande è scalare il ranking mondiale e, giorno dopo giorno, dà tutta se stessa per riuscire a raggiungere l’obiettivo. Per il momento la giovane atleta gioca a livello universitario. Tuttavia gode già di una notevole popolarità tra gli appassionati di tennis. Il merito non è esclusivamente del suo impegno sul campo: sui social, infatti, ha conquistato molti utenti grazie alle sue sensualissime foto.

La giocatrice è dotata di un fisico avvenente e mozzafiato il quale, su Instagram, fa girare la testa a tantissime persone. Attualmente il suo profilo vanta oltre 73 mila follower, che delizia quotidianamente con i suoi scatti. Che si trovi in campo, o che stia sfoggiando uno dei suoi look, la meravigliosa Tabitha Howe riesce sempre a fare breccia nel cuore degli utenti.

Questi ultimi si sono lasciati incantare dal suo fascino. Abbiamo già che detto che la tennista ha un corpo da urlo, al quale si aggiunge un viso raggiante incorniciato dalla sua chioma scura. Sempre molto attiva online, lei stessa si diverte a stuzzicare le fantasie degli ammiratori con foto in cui sfoggia tutta la sua sensualità. Di recente, tra le sue storie, è apparsa un’immagine semplicemente da capogiro.

Tennis, Tabitha Howe infiamma i social con il selfie allo specchio: la mini gonna fa girare la testa

Nata nel 2002 nel Regno Unito, la giovane Tabitha Howe si è trasferita negli Stati Uniti (per la precisione nel Tennessee) qualche tempo fa. Qui, oltre a dedicarsi alla sua passione più grande, frequenta la facoltà di Letteratura inglese alla Tusculum University. L’atleta è sempre molto impegnata tra studio, allenamenti e partite, eppure non si dimentica mai dei suoi seguaci.

Tabitha tiene sempre aggiornati i fan e sa come attirare le loro attenzioni. Di recente, su Instagram, ha condiviso una storia che ha scatenato parecchio l’entusiasmo di questi ultimi. La tennista ha voluto mostrare a tutti il suo nuovo set da sfoggiare in campo e durante gli allenamenti. Ovviamente, ai fan è piaciuto molto il suo look, soprattutto per un dettaglio.

La Howe ha optato per una t-shirt a maniche lunghe abbinata ad una mini gonna fluo piuttosto corta, che ha subito catalizzato gli sguardi degli utenti. Tabitha non rinuncia mai al suo charme, nemmeno quando si tratta di sport. La tennista ha lasciato i follower a bocca spalancata, incantati davanti ad una visione simile: impossibile rimanere indifferenti di fronte a tanta sensualità.