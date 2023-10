Tabitha Howe come Camila Giorgi: gli shorts accendono la fantasia

Tabitha Howe come Camila Giorgi: con i suoi mini shorts ha infiammato i social, accendendo le fantasie degli utenti.

Il suo seguito online non fa che aumentare giorno dopo giorno. E, dando un’occhiata agli scatti che condivide, non è poi difficile capire quale sia il motivo. Con un profilo Instagram da oltre 70mila follower, la tennista non ha nulla da invidiare alle campionesse come Camila Giorgi che, oltre a farsi notare per i suoi successi sul campo, riesce sempre a lasciare i fan a bocca spalancata con le sue foto mozzafiato.

Negli scorsi giorni la tennista maceratese ha fatto una strage di cuori sui social con una storia in cui appare nel corso di una serata fuori. Camila, nello scatto, indossa mini shorts abbinati ad una canotta con fantasia serpentata e un paio di stivali alti fino al ginocchio. Questa non è di certo la prima volta che la giocatrice mette in mostra il suo fascino e, ad ogni occasione, viene sommersa dai like commenti dei follower.

A quanto pare, la meravigliosa Tabitha Howe deve aver deciso di seguire le sue orme con l’ultima foto condivisa sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nata nel Regno Unito nel 2002, la giovane tennista attualmente gioca a livello universitario ed è più determinata che mai a scalare la classifica delle migliori atlete al mondo. Come la Giorgi, anche la protagonista del nostro articolo fa battere il cuore a molti tifosi.

Tennis, Tabitha Howe incanta i social con l’ultimo post: un inizio autunno incandescente

Occhi azzurri, capelli corvini e un fisico da far girare la testa: Tabitha Howe è dotata di una bellezza e un fascino davvero impossibili da non notare. Come affermato in precedenza, la tennista è originaria del Regno Unito, ma da diverso tempo risiede negli Stati Uniti, nel Tennessee.

Si è trasferita per poter seguire la sua passione più grande, oltre che per dedicarsi agli studi. Tabitha, infatti, frequenta la facoltà di Letteratura Inglese presso la Tusculum University. Tra un esame, un allenamento ed un match, la splendida atleta non si dimentica mai di tenere aggiornati i suoi tanti e affezionati fan.

Questi ultimi sono rimasti stregati dal suo charme e non perdono occasione per complimentarsi con lei: i commenti sotto ai suoi post non tardano mai ad arrivare. È quanto accaduto anche con lo scatto condiviso di recente dalla Howe. La bella stagione è ormai giunta al termine e l’autunno sta avanzando, come fatto notare dalla tennista nella didascalia che accompagna lo scatto.

Ma nonostante la fine dell’estate, Tabitha non ha di certo smesso di lasciare i fan a bocca aperta con i suoi look: nell’immagine che potete vedere qui sopra, indossa un paio di shorts che mettono perfettamente in risalto il suo fisico statuario. I pantaloncini sono abbinati ad un maglione a maniche lunghe che le lascia scoperto l’ombelico, rendendo l’outfit ancora più sensuale. Ovviamente, i fan hanno apprezzato molto.