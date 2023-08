Tennis, non è un miraggio | Il riflesso esplosivo manda tutti su di giri

Tennis, non si tratta assolutamente di un miraggio. I fan sono rimasti a bocca aperta davanti allo scatto allo specchio.

Curve da far girare la testa: la meravigliosa giocatrice è riuscita a mandare i social in delirio con l’ultima foto apparsa tra le sue storie di Instagram. Nel selfie davanti allo specchio ha deciso di sfoggiare tutta la sua sensualità e il risultato è stato senza dubbio apprezzato dagli utenti. I fan della tennista sono rimasti totalmente stregati dal suo fisico mozzafiato e dal suo fascino irresistibile.

Sicuramente, in futuro, sentiremo parlare sempre più di lei. Giovane ed estremamente determinata, la protagonista di questo articolo negli ultimi tempi si è fatta notare per il suo impegno sul campo e per i risultati ottenuti. Classe 2002, originaria del Regno Unito, Tabitha Howe gioca a tennis a livello universitario ed è decisa a portare a casa traguardi importanti.

Per seguire la sua passione si è spostata negli Stati Uniti, per la precisione nel Tennessee, dove si dedica anche allo studio di Letteratura Inglese presso la Tusculum University. Sui social ha già attirato l’attenzione di parecchi utenti che, oltre ad ammirarla per il suo talento nello sport, non hanno potuto fare a meno di lasciarsi conquistare dalla sua bellezza fuori dal comune.

Tennis, la foto post- allenamento di Tabitha Howe stende tutti: curve da capogiro

Con un profilo Instagram seguito da oltre 60 mila persone, l’atleta si tiene sempre molto attiva online. Qui condivide la sua passione per il tennis, con foto e video in cui è possibile vederla mentre è impegnata sul campo o negli allenamenti. Non mancano, però, i post in cui si mostra nella sua vita di tutti i giorni, senza mai dimenticarsi di sfoderare look da sogno che puntualmente lasciano i follower a bocca aperta.

Tabitha è una bellezza dai capelli scuri, lo sguardo profondo e un corpo avvenente e scolpito davanti al quale i fan possono solamente rifarsi gli occhi. La giocatrice, sui social, stuzzica spesso le fantasie dei suoi seguaci con scatti nei quali appare in tutto il suo splendore. Il selfie allo specchio condiviso in questi giorni, in particolare, ha scatenato l’entusiasmo del web.

La foto è stata scattata dalla Howe in seguito ad un allenamento in palestra. Possiamo dire che gli sforzi della giocatrice stanno portando senza alcun dubbio ai risultati sperati, come si può vedere dalla sua magnifica silhouette. Sebbene il suo bellissimo viso sia coperto dallo smartphone, tutti sono rimasti pietrificati di fronte alle sue curve pericolose. Il lato B è il vero protagonista della foto, che ha contribuito certamente ad alzare le temperature sul social.