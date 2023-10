Diletta Leotta senza freni, confessione piccante: le piace farlo così

Diletta Leotta vuota il sacco: la confessione a cuore aperto della conduttrice di Dazn ha sbalordito spettatori e follower.

Se credevamo che Belen Rodriguez avesse i superpoteri e fosse l’unica donna al mondo ad essersi rimessa in forma in tempi record dopo la gravidanza, ci sbagliavamo. Diletta Leotta, neo mamma e adesso anche wag, non solo è tornata agli antichi splendori, ma sembra addirittura che sia più bella e più sexy di prima.

Merito dell’attività fisica, ovviamente, che sappiamo essere una componente imprescindibile della sua routine giornaliera, quindi tanto di cappello. In ogni caso, indipendentemente dalla bilancia e dal fisico, tutto è tornato alla normalità. Ha ricominciato con le sue mitiche dirette da bordo campo per Dazn, con i suoi post altamente infiammabili sui social network e ha anche ripreso a lavorare alla radio insieme al suo amico di cuffie e di risate, vale a dire Daniele Battaglia. Negli anni questi due personaggi ci hanno regalato siparietti comici a non finire e siamo certi che non finirà qui. Anche perché insieme, e chi li segue lo sa bene, sono davvero spassosissimi.

Nelle scorse ore, a riprova di ciò, è apparso sui social network un frammento di una diretta radiofonica. Il modus operandi è il solito, quello di sempre. Battaglia che prende spudoratamente in giro la conduttrice di Dazn e lei che, autoironica come poche, sta al gioco e fornisce al collega ulteriore “materiale” su cui ricamare le sue proverbiali battute.

Diletta Leotta vuota il sacco: guilty pleasure in diretta

Stavolta, però, la bella Diletta si è lasciata andare ad una confessione alquanto inaspettata. Ha rivelato, senza peli sulla lingua, di avere un certo vizietto. E di non farsi il benché minimo scrupolo quando si tratta di fare questa cosa alla quale, a quanto pare, proprio non riesce a rinunciare.

La Leotta, dando voce a milioni di golosoni sparsi ai quattro angoli del globo, ha candidamente confessato di avere una malsana passione per gli impasti crudi. “Quando preparo i dolci – così ha raccontato il suo guilty pleasure su Radio 105 – mangio metà impasto crudo e l’altra metà la metto in forno. È una cosa che amo fare da morire e spesso ci butto anche la nutella dentro. Questa è una schifezza totale che però mi piace molto e che peraltro fa malissimo”. “Non si dovrebbe fare – ha aggiunto ancora – Io lo faccio per assaggiarlo, ma poi in realtà mi piace tantissimo”.