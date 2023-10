I pronostici di martedì 17 ottobre: si chiude la parentesi delle nazionali con le ultime partite di Qualificazioni agli Europei del 2024 e ai Mondiali del 2026.

Si chiude la parentesi delle nazionali con le ultime partite di qualificazione agli Europei del 2024 e dei Mondiali 2026 per quanto riguarda il girone sudamericano. L’Italia è attesa da una trasferta molto complicata in Inghilterra, da affrontare però con la consapevolezza di avere ancora possibilità di qualificazione anche in caso di sconfitta, considerata poi la partita in casa con la Macedonia e lo scontro diretto con l’Ucraina da giocare in campo neutro.

Con Spalletti l’attacco ha ripreso a segnare, mentre la difesa non pare ancora ermetica soprattutto se al cospetto di una nazionale talentuosa come quella inglese: probabile una partita con gol. Nelle altre partite di serata possibile vittorie per l’Ucraina contro Malta, per la Serbia contro il Montenegro e per l’Ungheria in Lituania.

Pronostici altre partite

Nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali vittoria probabile per il Paraguay contro la Bolivia, sempre disastrosa in trasferta: promette gol Uruguay-Brasile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inghilterra vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Inghilterra-Italia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Ungheria (in Lituania-Ungheria, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Ucraina (in Malta-Ucraina, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Serbia (in Serbia-Montenegro, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Paraguay (in Paraguay-Bolivia, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 00:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Serbia-Montenegro, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Malta-Ucraina, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Paraguay-Bolivia, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 00:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Inghilterra-Italia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Uruguay-Brasile, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 02:00

Il “clamoroso”

Serbia vincente e almeno un gol per squadra (in Serbia-Montenegro, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)