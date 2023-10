Tennis, nella top ten delle più belle c’è una new entry: ha stregato gli USA

Tennis, c’è posto anche per lei nella classifica delle atlete più affascinanti: è un uragano di bellezza e di sex appeal.

La presenza di alcune di esse non fa assolutamente notizia. Meritano di stare in questa top ten, motivo per il quale non ci ha sorpreso affatto trovarle lì, nella classifica delle tenniste più belle del reame. Il mondo intero è ormai da tempo consapevole, d’altra parte, del loro fascino. E su questo proprio non si discute.

Ci ha stupiti trovare al suo interno, invece, il nome di un’atleta che, pur non essendo neanche lontanamente conosciuta quanto le top player che ne fanno parte, non ha nulla da invidiare loro in termini di bellezza. Ma proviamo a fare un po’ di ordine, prima di svelarvi di chi stiamo parlando. E iniziamo col dire, allora, che il portale Tennis World USA ha ben pensato di tirare le somme e di stilare il ranking delle tenniste più belle al mondo. Basandosi, naturalmente, sull’indice di gradimento da parte degli tennissofili americani.

Secondo il metro di giudizio del pubblico d’Oltreoceano, tre delle dee di questo sport sono delle campionesse del passato. Si tratta di Maria Sharapova, che per anni ha stupito tutti con il suo tennis elegante ma anche con la sua grazia fuori dal comune, di Caroline Wozniacki, talmente sexy da aver posato senza veli per una rivista, e di Ana Ivanovic, che ha fatto sognare generazioni intere con il suo fascino indiscutibile.

Tennis, c’è anche lei tra le più belle del reame

Hanno meritato un posto in questa top ten a stelle e strisce anche Eugenie Bouchard, la tennista/influencer dalla bellezza mozzafiato, la numero 1 Aryna Sabalenka e l’azzurra più sensuale di tutti i tempi, ossia Camila Giorgi.

In classifica c’è posto, ancora, per Paula Badosa, la caliente atleta spagnola che ora fa coppia fissa con Stefanos Tsitsipas, la ceca Karolina Pliskova e l’ucraina Elina Svitolina. E poi, a gran sorpresa, c’è lei, una tennista di 26 anni la cui bellezza, ne siamo certi, sorprenderà voi tanto quanto ha stupito gli americani che hanno stilato questo elenco.

Secondo Tennis World USA, una delle giocatrici più belle della nuova generazione è Ana Konjuh, la cui “bellezza fresca e disinvolta – si legge nelle motivazioni – ha incantato tutti gli appassionati di tennis”. “Con i suoi profondi occhi azzurri e i capelli scuri – c’è scritto ancora – Ana è una delle tenniste esteticamente più interessanti”. Non ce la sentiamo di dargli torto, perché la Konjuh, originaria di Dubrovnik, è veramente un uragano di splendore e di sex appeal.