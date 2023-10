Pescara-Vis Pesaro, Serie C: tv, formazioni, pronostici

Pescara-Vis Pesaro è una gara valida per l’ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Contro la Vis Pesaro, che ha solamene cinque punti in classifica dopo sette partite, il Pescara di Zeman cerca il riscatto dopo aver perso durante la settimana andata in archivio il recupero contro il Pineto. Una sfida che ha messo in evidenza alcune pecche degli abruzzesi.

Un gol subito, e soprattutto la mancanza di forza nel riuscire anche se c’era del tempo a trovare il gol che sarebbe valso il pareggio. Punti pesanti persi quindi, anche se l’obiettivo di questa sera è quello di riprendere il Cesena secondo in classifica e distante solamente tre lunghezze. Sì, le qualità i padroni di casa ce le hanno. Certo, la Vis Pesaro in generale sta vivendo un buon momento di forma. Nelle ultime cinque partite ha perso solamente una volta e poi, tra campionato e coppa – dove dopo i supplementari ha superato il turno – ha vinto due volte e pareggiato altrettante. In poche parole i punti fatti in campionato fino al momento sono arrivati appunto da queste ultime uscite. E l’obiettivo è quello di piazzare quello che sarebbe il quarto risultato utile di fila. Difficile, assai difficile, contro una formazione che ha il dente avvelenato per quella che è stata una sconfitta davvero inaspettata.

A differenza quindi di quanto successo nei giorni scorsi, il Pescara dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria.

Come vedere Pescara-Vis Pesaro in diretta tv e in streaming

La sfida Pescara-Vis Pesaro è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Match da almeno tre reti complessive. Forse anche la Vis Pesaro dovrebbe riuscire a trovare il gol, visto in generale il momento di forma. Ma alla fine dei novanta minuti la truppa guidata da Zeman dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti che permetterebbero di agganciare il secondo posto in classifica insieme al Cesena.

Le probabili formazioni di Pescara-Vis Pesaro

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Aloi; Merola, Tommasini, Cangiano.

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Zagnoni, Tonucci, Cusumano; Mattioli, Valdifiori, Ievorlino, Zoia; De Vries, Di Paola; Pucciarellli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1