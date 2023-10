Casertana-Avellino, Serie C: tv, formazioni, pronostici

Casertana-Avellino è una gara valida per l’ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Un derby campano che mette in palio dei punti pesantissimi. La Casertana al momento è sedicesima in classifica con otto punti e quindi in piena zona playoff. L’Avellino invece, dopo aver cambiato allenatore ed essersi affidato a Pazienza, è nono, con dieci punti. Pochi per una squadra che ha come obiettivo almeno quello di finire molto più davanti alla fine della stagione.

Punti pesanti, quindi. Punti che potrebbero indirizzare la stagione. Di certo la Casertana in mente ha la salvezza e su questo non ci possono essere discussioni. Mentre l’Avellino ha qualcosa di diverso in testa e vorrebbe tornare in cadetteria dopo parecchi anni di assenza. Il momento ride agli ospiti che nelle ultime cinque partite hanno vinto quattro volte (una in coppa) e perso solamente a Messina. L’ultimo impegno degli irpini è stato incoraggiante, con quattro reti rifilate al Potenza in un match che già nel primo tempo era chiuso. E anche il fatto di aver avuto la possibilità di gestire le energie nei secondi 45minuti potrebbe fare la differenza nella gara di lunedì sera. Una gara che vede una squadra favorita, di poco. Ma c’è.

Come vedere Casertana-Avellino in diretta tv e in streaming

La sfida Casertana-Avellinoo è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una gara che vede l’Avellino partire leggermente avanti. Di poco. E questo non permette nemmeno di dire che la squadra ospite riesca a vincere il match. Sicuramente sarà una sfida molto tattica, poco aperta, e che potrebbe vincerla chi ha in rosa quegli elementi che possono spaccare il match. Questi sono nella formazione di Pazienza, con Sgargi e Gori lì davanti. Potrebbe finire in pareggio, ma occhio al colpo esterno in una gara da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Casertana-Avellino

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Casoli; Carretta, Montalto, Curcio.

AVELLINO (3-4-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulé; Ricciardi, Casarini; Palmiero, Tito; Varela; Sgarbi, Gori.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1