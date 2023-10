Giappone-Tunisia è un’amichevole e si gioca martedì alle 12:10: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Settima amichevole di fila per il Giappone, che non gioca un match ufficiale dall’ottavo di finale con la Croazia a Qatar 2022, conclusosi con l’amara sconfitta ai calci di rigore. I nipponici di Hajime Moriyasu stanno in ogni caso confermando le ottime cose fatte vedere nell’ultimo Mondiale, prendendosi delle soddisfazioni tutt’altro che banali.

Una su tutte, la storica vittoria per 4-1 contro la Germania dello scorso settembre, che ha di fatto messo fine all’esperienza di Hansi Flick come commissario tecnico della nazionale tedesca. Qualche giorno dopo Endo e compagni hanno rifilato quattro gol anche alla Turchia e venerdì scorso si sono replicati con il Canada, strapazzato 4-1 a Niigata. Impressionante il numero di gol realizzati dal Giappone nelle ultime cinque partite: sì, saranno pure amichevoli, ma 22 gol complessivi non si segnano così, per caso. Del resto, tanti protagonisti (Kamada, Kubo, Endo, solo per citarne alcuni), giocano ormai ad alti livelli in Europa, dunque non deve stupire una crescita esponenziale del genere.

Nell’ultima amichevole prima dell’inizio delle qualificazioni alla prossimo Mondiale i nipponici se la vedranno con la Tunisia, reduce dal test con la Corea del Sud.

Un’amichevole senza storia, terminata 4-0 per i padroni di casa. Lezione severissima per la selezione di Jalel Kadri, che non giocava da settembre, quando aveva battuto (sempre in amichevole) l’Egitto con un netto 3-1. Tunisia che ad ogni modo ha già strappato un pass per la prossima Coppa d’Africa, arrivando prima nel proprio girone.

Come vedere Giappone-Tunisia in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Giappone e Tunisia, in programma martedì alle 12:10 allo stadio del Parco Misaki di Kobe, in Giappone, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della sfida che vede protagonisti i nipponici di Moriyasu e i nordafricani di Kadri.

Il pronostico

Il Giappone sta vivendo un momento magico, soprattutto dal punto di vista realizzativo. E le differenze con la Tunisia oggi appaiono nette: nonostante un minimo di turnover da parte del commissario tecnico Moriyasu, ci aspettiamo perciò un successo largo da parte dei nipponici, che dovrebbero segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Giappone-Tunisia

GIAPPONE (4-3-3): Osako; Maikuma, Taniguchi, Machida, Nakayama; Ito, Endo, Tanaka; Minamino, Furuhashi, Nakamura.

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Meriah, Talbi, Abdi; Kechrida, Laidouni, Skhiri, Maaloul; Mejbri, Msakni, Achouri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1