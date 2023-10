Francia-Scozia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Francia-Scozia è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 21:00: notizie, probabili formazioni, tv, streaming e pronostici.

La vittoria della Spagna in Norvegia ha permesso alla Scozia di qualificarsi agli Europei con due turni d’anticipo. A Germania 2024 ci sarà anche la Tartan Army di Steve Clarke, riuscita a strappare il pass per la manifestazione continentale pur non scendendo in campo.

Sì, perché gli scozzesi domenica sera osservavano il turno di riposo, essendo capitati in un girone a cinque squadre. Perciò tutti davanti alla televisione a tifare con un certo trasporto la Roja di de la Fuente, che solo qualche giorno prima li aveva battuti 2-0 a Siviglia. Sconfitta che, com’era prevedibile, non ha compromesso la qualificazione, ottenuta grazie ad una strepitosa cavalcata, interrotta propria dalla sconfitta – la prima dopo cinque vittorie consecutive – rimediata giovedì scorso contro gli iberici. La Scozia può così affrontare spensierata l’amichevole di Lille con la Francia vicecampione del mondo: l’unica fonte di preoccupazione, per il commissario tecnico Clarke, sono le condizioni di Robertson.

Il capitano è stato costretto ad uscire per infortunio: si teme una lussazione alla spalla ma nel frattempo ha subito fatto ritorno a Liverpool.

Farà un ampio turnover anche Didier Deschamps: nell’undici transalpino le novità principali dovrebbero essere le presenze dal 1′ di Samba, Todibo e Fofana, con Mbappé – la doppietta contro l’Olanda gli ha permesso di superare Michel Platini nella classifica marcatori all-time della Francia – che potrebbe iniziare dalla panchina. Les Bleus, come gli scozzesi, sono già certi di partecipare all’Europeo: nel loro raggruppamento hanno vinto sei partite su sei, mostrando una superiorità pressoché totale.

Come vedere Francia-Scozia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Francia e Scozia è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Pierre Mauroy” di Lille, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Francia ultimamente non è stata irresistibile in amichevole: lo scorso settembre ha perso 2-1 con la Germania, forse anche a causa dei troppi esperimenti di Deschamps. La Scozia avrà fatto anche dei progressi significativi ma non ha certo la qualità dei tedeschi: ipotizziamo una netta vittoria dei Blues, da almeno due gol di scarto, in una gara in cui lo spettacolo non dovrebbe mancare, avendo tutte e due già conquistato la qualificazione ai prossimi Europei.

Le probabili formazioni di Francia-Scozia

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Gusto, Pavard, Todibo, T. Hernandez; Fofana, Camavinga; Dembélé, Griezmann, Coman; Giroud.

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Patterson, Hendry, McKenna, Porteous, Hickey; McGinn, McTominay, Gilmour, S. Armstrong; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1