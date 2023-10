Turchia-Lettonia è un match dell’ottava giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Non poteva sperare in un esordio migliore Vincenzo Montella, il nuovo selezionatore della nazionale turca. L’ex tecnico di Fiorentina e Milan ha debuttato con una vittoria pesantissima in Croazia, che avvicina in modo sostanziale la Turchia all’Europeo tedesco.

Una vittoria da record, visto che la selezione che è arrivata terza agli ultimi campionati del mondo non aveva mai perso una gara casalinga nelle qualificazioni agli Europei. A spezzare la lunghissima imbattibilità degli uomini di Dalic è stato un gol dell’attaccante del Galatasaray Yilmaz, a segno a metà primo tempo con la complicità di un errore del portiere croato Livakovic. Da segnalare, tuttavia, l’atteggiamento coraggioso e spavaldo – anche dal punto di vista tattico – contro una delle rappresentative più assortite ed insidiose come la Croazia, da tempo considerata alla stregua di una vera e propria big e che lo scorso marzo aveva avuto vita facile (0-2) contro la nazionale della mezzaluna crescente. Con i tre punti conquistati ad Osijek la Turchia è volata in vetta alla classifica, a quota 13 punti, tre in più rispetto alla stessa Croazia. Più staccate ci sono Armenia e Galles ma dopo il successo di giovedì fanno meno paura: Montella e i suoi uomini raggiungeranno l’obiettivo in caso di vittoria sulla Lettonia e se il Galles non riuscirà a battere i croati.

Montella a un passo dall’obiettivo

Anche un pareggio potrebbe bastare per staccare uno dei ventiquattro pass per la rassegna continentale, a patto però che i gallesi vengano sconfitti nella sfida di Cardiff.

La qualificazione, dunque, è davvero vicina. Ma la Turchia non dovrà commettere lo stesso errore dell’Armenia, che nell’ultima giornata è caduta clamorosamente sul campo del fanalino di coda Lettonia, fino ad allora ultima a quota zero punti. I baltici avevano messo in difficoltà Calhanoglu e compagni già a giugno, con i turchi che la spuntarono solamente in pieno recupero grazie ad una rete di Kahveci (2-3). La selezione guidata da Dainis Kazakevics, prima dell’inatteso successo contro gli armeni (2-0) avevano accumulato ben sette sconfitte di fila, comprese quelle in amichevole e in Baltic Cup.

Come vedere Turchia-Lettonia in diretta tv e in streaming

Turchia-Lettonia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà al Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu di Konya, in Turchia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tutto fa pensare ad una vittoria comoda della Turchia, che con ogni probabilità festeggerà la qualificazione ai prossimi Europei con una giornata d’anticipo. La Lettonia, pur galvanizzata dal successo sull’Armenia, non riuscirà ad uscire indenne dallo stadio di Konya in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Turchia-Lettonia

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Demiral, Ozkacar; Yuksek; Kahveci, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz.

LETTONIA (4-2-3-1): Ozols; Savalnieks, Balodis, Dubra, Sorokins; Emsis, Tobers; Jaunzems, J. Ikaunieks, D. Ikaunieks; Uldrikis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1