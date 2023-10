Galles-Croazia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Galles-Croazia è un match dell’ottava giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

La Croazia avrebbe potuto affrontare questa trasferta gallese con grande serenità: sarebbe bastato probabilmente anche un pareggio per essere sicura di salire sull’aereo per la Germania la prossima estate, ma l’inaspettata sconfitta casalinga con la Turchia di Vincenzo Montella ha complicato i piani della selezione a scacchi rossi e bianchi, ora quasi costretta a fare risultato pieno a Cardiff per evitare di rimandare tutto alle gare di novembre.

In vetta al gruppo D, infatti, adesso ci sono i turchi: hanno 13 punti, tre in più degli uomini di Zlatko Dalic, obbligati a guardarsi le spalle. Galles e Armenia, infatti, hanno solo tre punti in meno, con i britannici che peraltro devono recuperare una partita proprio come i croati. La Turchia potrebbe addirittura già staccare un pass per l’Europeo se batte la Lettonia e se, contemporaneamente, il Galles non riuscirà ad avere la meglio sulla Croazia. Per Modric e compagni sarà dunque fondamentale evitare la sconfitta, anche perché nelle prossime gare dovrà vedersela con Lettonia e Armenia e la prospettiva di raccogliere sei punti è tutt’altro che remota. Bisognerà tuttavia cambiare registro rispetto alla gara di giovedì, in cui una Turchia coraggiosa ed organizzata è riuscita a mettere in difficoltà la rappresentativa che è arrivata terza agli ultimi campionati del mondo e che non perdeva una partita nei tempi regolamentari proprio dalla semifinale con l’Argentina dello scorso novembre. Decisivo un errore del portiere Livakovic, che ha favorito il gol di Yilmaz (0-1).

Galles spalle al muro

Uno scivolone che, tra le altre cose, ha messo fine all’imbattibilità casalinga della Croazia nelle qualificazioni ai campionati europei: il record era ancora immacolato.

La gara di Cardiff sa invece di ultima chiamata per il Galles di Robert Page, che giovedì si è preparato all’appuntamento rifilando quattro gol (4-0) a Gibilterra in amichevole. Un cammino contrastante, finora, quello dei Dragoni, che nel 2028 avranno l’onere e l’onore di organizzare gli Europei insieme alle altre nazioni costitutive del Regno Unito e all’Irlanda. Dopo aver esordito con un ottimo pareggio in Croazia (1-1), il Galles – da pochi mesi orfano del suo giocatore più rappresentativo, Bale, che ha appeso le scarpette al chiodo – è stato capace di imporsi esclusivamente sulla Lettonia. Page, che deve fare a meno dell’ex juventino Ramsey e di Johnson, in attacco darà fiducia a Moore. Nella Croazia invece quasi certamente troveranno spazio Vlasic e Brekalo, due conoscenze della nostra Serie A.

Come vedere Galles-Croazia in diretta tv e in streaming

Galles-Croazia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lecito aspettarsi una reazione da parte della Croazia dopo la sconfitta con la Turchia. Non è mai semplice fare risultato in un ambiente caldo come quello gallese, ma quasi certamente gli uomini di Dalic riusciranno ad evitare la sconfitta. Il Galles dovrebbe in ogni caso segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Galles-Croazia

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, James, Ampadu, N. Williams; Wilson, James; Moore.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Brekalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2