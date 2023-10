Polonia-Moldavia è un match dell’ottava giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Michal Probierz, nominato commissario tecnico della Polonia al posto di Fernando Santos – l’esperienza dell’ex selezionatore del Portogallo è durata solamente pochi mesi – ha esordito con una vittoria.

I tre punti, del resto, erano praticamente obbligatori nella trasferta contro le modeste Isole Faroe, battute 2-0 giovedì scorso grazie alle reti di Szymanski e Buksa, bravi a non far avvertire l’assenza del cannoniere Robert Lewandowski, escluso dai convocati a causa di un infortunio. Non una prestazione memorabile da parte dei Biało-czerwoni, ancora convalescenti dopo le sanguinose sconfitte con Moldavia e Albania che hanno complicato il percorso della selezione polacca verso Germania 2024. Zielinski e compagni ora sono di nuovo secondi, un punto sopra la Repubblica Ceca – che nel frattempo è naufragata in Albania – e ad oggi sarebbero qualificati. Ma la strada verso l’Europeo resta impervia e tortuosa, visto che i cechi hanno giocato una partita in meno e potrebbero operare il sorpasso se dovessero vincerle tutte. In ogni caso, la Polonia rimane padrona del proprio destino. Dopo la sfida con la Moldavia, un’altra gara da vincere a tutti i costi, si giocheranno il tutto per tutto a novembre nello scontro diretto con la Repubblica Ceca.

La Polonia non può sbagliare

Il fatto, però, che i moldavi di Serghei Clescenco siano ancora in corsa per la qualificazione non è una buona notizia. Il sogno di partecipare al primo storico Europeo è ancora vivo.

La Moldavia, grazie agli otto punti racimolati finora, ha le stesse chance della più quotata Repubblica Ceca di strappare un pass per la rassegna internazionale che organizzerà la Germania la prossima estate. Le possibilità di raggiungere l’obiettivo, ad ogni modo, restano basse ma sarebbe errato sottovalutare una selezione che fino a questo momento ha perso solo una partita su cinque (contro l’Albania, ndr). E che è stata già capace di fare lo sgambetto alla stessa Polonia, lo scorso giugno rimontata clamorosamente dopo essere finita sotto di due gol nel primo tempo (3-2). La Moldavia giovedì ha perso 3-1 con la Svezia in amichevole, chiudendo anche in 10 uomini per l’espulsione di Craciun.

Come vedere Polonia-Moldavia in diretta tv e in streaming

Polonia-Moldavia è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà allo stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Forse è ancora presto per affermarlo, ma il cambio di guida tecnica sembra aver fatto bene alla Polonia, che dopo le Faroe dovrebbe riuscire a battere anche la Moldavia. Improbabile, infatti, che gli ospiti siano in grado di realizzare un’altra impresa come quella dello scorso giugno. A differenza di quanto è accaduto qualche mese fa, non ci aspettiamo una gara prolifica: il numero delle reti complessive sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Polonia-Moldavia

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Kedziora, Kiwior, Peda; Cash, D. Szymanski, Slisz, Frankowski; S. Szymanski, Zielinski; Buksa.

MOLDAVIA (3-5-1-1): Railean; Posman, Craciun, Marandici; Revenco, Platica, Baboglo, Moypan, Reabciuk; Rata; Nicolaescu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0