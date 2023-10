Romania-Andorra è un match dell’ottava giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Ha sciupato una grossa occasione la Romania, giovedì scorso, in casa della Bielorussia: sul campo neutro di Budapest, la Tricolorii non è andata oltre un deludente 0-0, pur arrivando a creare il doppio delle occasioni dei suoi avversari.

La selezione di Edward Iordanescu, in caso di vittoria, poteva salire momentaneamente in cima alla classifica del gruppo I, visto che il match tra la Svizzera capolista e Israele è stato rinviato a novembre per via dei tragici eventi che in questi giorni sta vivendo il paese mediorientale. Con gli elvetici che restano favoritissimi per il primo posto, sono proprio gli israeliani la minaccia principale per Stanciu e compagni. Israele, infatti, ha solo due punti in meno della Romania, che però ha giocato una partita in più. In attesa di capire se sarà possibile recuperare i match rinviati già a novembre – questo, almeno, è quello che ci auguriamo tutti – la Tricolorii deve obbligatoriamente battere il fanalino di coda Andorra per poi concentrarsi sulle due sfide cruciali con Israele e Svizzera, in programma tra un mese. Iordanescu spera di non avere rimpianti alla fine dei giochi, con quei due punti persi con la Bielorussia che potrebbero risultare decisivi.

In questo girone, intanto, la Romania è l’unica imbattuta insieme alla Svizzera: tre vittorie e quattro pareggi per una rappresentativa che non si qualifica ad una fase finale degli Europei dall’edizione del 2016, quella che ha organizzato la Francia.

Sarebbe clamoroso non prendersi i tre punti neppure con Andorra, ultima a quota 2 punti. I pirenaici, tuttavia, possono recriminarsi davvero poco: non era scontato che riuscissero ad evitare la sconfitta per ben due volte (Kosovo e Bielorussia), ma soprattutto ad incassare “solo” 13 gol, un buon numero se confrontato a quello di altre selezioni di pari livello come San Marino, Liechtenstein e Gibilterra.

Come vedere Romania-Andorra in diretta tv e in streaming

Romania-Andorra è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’attacco, finora anemico, della Romania – 9 gol in 7 partite – dovrebbe sbloccarsi contro la selezione di Andorra, la meno competitiva di questo girone. All’andata gli uomini di Iordanescu segnarono solamente due gol, stavolta è lecito aspettarsene almeno tre.

Le probabili formazioni di Romania-Andorra

ROMANIA (4-5-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Screciu, Marin, Stanciu, Morutan, Dragus; Mihaila.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Rubio, Vales, Ortega, Nicolas, Cervos; Rebes, Vales, Fernandez, Alaez; Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0