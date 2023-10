Svizzera-Bielorussia è un match dell’ottava giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: pronostici.

In Israele, giovedì scorso, era impossibile pensare di giocare a calcio come se nulla fosse dopo i tragici avvenimenti degli ultimi giorni.

La Uefa ha dunque optato per il rinvio della partita con la Svizzera, che verrà recuperata a novembre. O almeno questa è la speranza, in attesa che le tensioni si plachino in Medio Oriente. Resta dunque tutto in bilico nel gruppo I, dove al momento sono tre le squadre in lotta per i primi due posti: dietro gli elvetici, che guardano tutti dall’altro verso il basso con 14 punti, ci sono Romania e Israele, rispettivamente a quota 13 e 11. Decisamente più staccato il Kosovo (7), comunque ancora aritmeticamente in corsa per la qualificazione. La Romania nell’ultima giornata ha fallito una grande occasione: pareggiando contro la Bielorussia in campo neutro (0-0), non ha operato il momentanea sorpasso sulla Svizzera, che ora ne può approfittare per allungare e consolidare ulteriormente il primato. Gli uomini di Murat Yakin sono gli unici imbattuti insieme ai rumeni, ma nelle ultime tre uscite hanno hanno rallentato, pareggiando – in entrambi i casi con il risultato di 2-2 – con Romania e Kosovo.

L’obiettivo resta ampiamente alla portata dei rossocrociati, ma per evitare di complicarsi la vita (mancano ancora quattro gare da giocare) bisognerà riprendere a correre.

La sfida con la Bielorussia, che sarà matematicamente fuori dai giochi nel caso in cui non dovesse battere gli elvetici, è di sicuro quella più alla portata per Xhaka e compagni, che hanno già dominato in lungo e in largo all’andata: lo scorso marzo finì 5-0 per la Svizzera. Positivo, in ogni caso, il debutto dello commissario tecnico spagnolo Alos al timone della rappresentativa bielorussa: non era scontato evitare la sconfitta – e soprattutto tenere la porta inviolata – contro la Romania.

Come vedere Svizzera-Bielorussia in diretta tv e in streaming

Svizzera-Bielorussia è in programma domenica alle 18:00 e si giocherà al Kybunpark di San Gallo, in Svizzera. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficilmente basterà un’altra prestazione di grande sacrificio, alla Bielorussia, per tenere a bada l’assortito attacco della Svizzera, sempre a segno nelle qualificazioni. Attacco che, nonostante l’assenza del milanista Okafor – l’ex Salisburgo si è fatto male in allenamento – può contare su uno scatenato Amdouni, già a quota 5 gol stagionali. Ci aspettiamo un successo largo da parte degli elvetici: dovrebbero vincere con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Svizzera-Bielorussia

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Vargas, Xhaka, Freuler, Steffen; Shaqiri; Amdouni, Itten.

BIELORUSSIA (5-3-2): Ignatovich; Yuzepchuk, Politevich, Polyakov, Volkov, Pechenin; Bocherov, Gromyko, Korzun; Kontsevoy, Morozov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0