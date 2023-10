Paula Badosa da togliere il fiato: lo scatto sexy travolge i fan

Paola Badosa, una bellezza da togliere il fiato: l’ultimo scatto condiviso su Instagram ha steso i fan lasciandoli senza fiato.

Oltre a farsi notare per il suo talento in campo – che le ha permesso di spingersi fino al secondo posto del ranking mondiale – la meravigliosa Paula Badosa figura tra le tenniste più seguite e desiderate dai tifosi. Nata nel 1997 in Spagna, la giocatrice dagli occhi di ghiaccio ha conquistato tantissimi appassionati, rimasti stregati dalla sua bellezza fuori dal comune. Di recente, sui social, ha steso tutti con uno scatto davvero mozzafiato.

Nel corso degli anni, Paula Badosa ha raggiunto diversi risultati importanti schizzando in cima alla classifica delle migliori tenniste al mondo. Nel 2021 la giocatrice si è aggiudicata la vittoria del suo primo WTA, trionfando agli Indian Wells. L’atleta si è affermata come la prima spagnola, nella storia del Paese, a mettere le mani sul titolo.

Nello stesso anno è arrivata ai quarti di finale dell’Open di Francia, per poi raggiungere la semifinale alle WTA Finals. Nel 2022, Paola è schizzata alla seconda posizione della classifica mondiale, che ad oggi continua ad essere il suo best ranking, dopo aver vinto il suo terzo titolo WTA. Il 2023, tuttavia, non è stato un buon anno per lei: negli scorsi mesi ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni per via di un infortunio.

Paula Badosa, sensualità da vendere: la foto lascia i fan senza parole

Prima dell’estate, Paula Badosa ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Roland Garros. Una frattura da stress alla colonna vertebrale l’ha obbligata a fermarsi e, nel mese di agosto, la campionessa ha preso la decisione di porre termine alla sua stagione. A quanto pare, la giovane tennista tornerà a giocare solamente l’anno prossimo. Ora, tutto ciò che deve fare, è riposare e riprendersi dal brutto incidente.

Nonostante lo stop, i fan di Paula sono sempre pronti a supportarla e seguirla tramite i post e le storie che condivide sui social. L’atleta non sta più partecipando alle competizioni, tuttavia non smette di interagire con i fan mostrandosi nella sua vita di tutti i giorni. Di recente, ha sorpreso gli ammiratori con un post che in poco tempo è stato sommerso dai loro like e commenti.

Come si può vedere, nello scatto la Badosa è baciata dal sole mentre posa con una sensualità davvero irresistibile. I suoi occhi sono socchiusi e i capelli incorniciano il suo bellissimo viso, cadendo sulle spalle. Inutile dire che in tantissimi si sono complimentati con lei, sottolineando il suo fascino. La splendida Paula è riuscita, ancora una volta, a fare colpo su tutti.