Paula Badosa, l’insolita fotografia apparsa su Instagram ha subito fatto strage di cuori: un blazer e niente più.

Non deve essere facile, per una globetrotter come lei, stare ferma così a lungo. Da anni ormai gira il mondo in lungo e in largo rincorrendo punti e trofei, ragion per cui questa pausa forzata non starà giovando troppo al suo umore. Soprattutto perché questo lungo stop le causerà, almeno presumiamo, non pochi problemi.

Paula Badosa è una delle migliori giocatrici al mondo. Nel 2022 ha addirittura assaporato l’ebbrezza di raggiungere il secondo post del ranking femminile, mentre adesso, per forza di cose, sta lentamente precipitando. Saprà tornare agli antichi fasti non appena sarà nelle condizioni di rientrare in campo, sicuramente, ma l’amarezza, quello è poco ma sicuro, resta. Gli infortuni, ci insegna la storia, sono debilitanti non solo a livello fisico, ma soprattutto emotivo. A maggior ragione per chi, come la tennista iberica, sogna da tempo di dominare la classifica mondiale e di passare alla storia.

Quando il fisico fa i capricci, tuttavia, c’è poco da fare. Non le resta che aspettare ed essere paziente, molto paziente, visto che ci vorrà il prossimo anno per rivederla, finalmente, in campo. E vorrà dire che i suoi fan, per il momento, dovranno accontentarsi dei contenuti social che sta postando con una certa frequenza, forse per ingannare il tempo e per non perdersi troppo nei suoi pensieri.

Enigmatica Paula Badosa: si mostra ma non troppo

Qualche giorno fa, la bella Paula, che abbiamo scoperto essere appassionata di motori, aveva fatto qualcosa di insolito. Come fanno tanti influencer, aveva inserito nelle sue Instagram Stories il box delle domande, permettendo così ai follower di entrare in contatto diretto con lei.

Le è stato chiesto di tutto un po’, durante questa conversazione virtuale in differita, incluso cosa le desse più fastidio della sua popolarità. La Badosa, senza tentennare, aveva alluso al fatto che tutti si sentano in diritto di parlare della sua vita, benché non ne sappiano nulla. Nelle scorse ore, invece, ha voluto deliziare i fan con una foto piuttosto audace ed insolita.

In primo piano c’è una racchetta, mentre la tennista è al di là dell’incordatura. Dalla fitta trama dell’oggetto si intravede a malapena, in un delizioso gioco di vedo non vedo, che la campionessa spagnola indossa null’altro che un blazer oversize. La scollatura è molto ampia e la giacca, non troppo lunga, accende i riflettori sulle sue gambe, toniche e irresistibili. Stupire i fan, deve aver pensato, è ottimo modo di impiegare il tempo libero.