Paula Badosa, passione motori: un garage milionario a Dubai

Paula Badosa si consola sfrecciando tra le strade di Dubai. Sapevi che la tennista possiede diverse auto di lusso e costosissime?

La sua stagione è finita prima che suonasse il gong. Qualche acciacco fisico di troppo le ha impedito, infatti, di partecipare agli ultimi tornei della stagione. Il che si ripercuoterà in negativo, per ovvie ragioni, sulle statistiche e soprattutto sul ranking Wta. Non avendo potuto difendere i punti accumulati durante lo scorso anno, è già precipitata in 54esima posizione.

Nulla di irreparabile, in ogni caso. Stiamo pur sempre parlando di una delle giocatrici più forti al mondo e non ci vorrà molto, questo è poco ma sicuro, perché risalga la china e si riprenda il suo posto in top ten. Dovrà pazientare e mettercela tutta, certo, ma adesso può fare affidamento, cosa di non poco conto, su un “motivatore” niente male. Stefanos Tsitsipas è non solo il suo fidanzato, ma anche il suo, per così dire, mental coach personlae. I due piccioncini hanno rivelato di supportarsi e di spingersi l’un l’altro a dare il meglio di sé, così da poter finalmente raggiungere gli obiettivi che rincorrono da un po’. Lei crede che lui vincerà uno Slam e il greco è altrettanto sicuro che la sua dolce metà sia destinata a fare grandi cose. E chissà che la loro relazione non possa accelerare il tutto, a questo punto.

Sta di fatto che Paula, dicevamo, ora come ora è fuori dai giochi. Non scenderà in campo fino al prossimo anno – il suo rientro dovrebbe coincidere con gli Australian Open – ed è abbastanza abbattuta per questo. Ha tuttavia trovato la “cura” giusta per la sua anima ed il spirito: ha preso un volo ed è fuggita a Dubai, che lei ha sempre definito la sua seconda casa.

Paula Badosa a Dubai se la spassa in decappottabile

Mentre Stefanos risiede a Montecarlo, la Badosa vive negli Emirati Arabi. Possiede una casa che si dice sia magnifica, sebbene non siano mai trapelati dettagli più specifici circa il suo portafoglio immobiliare.

Se c’è qualcosa che le piace fare tra i grattacieli di Dubai, poi, è sfrecciare a bordo delle costosissime auto, come si evince chiaramente dall’ultimo scatto postato tramite Instagram Stories in cui guida una decappottabile. Sì, la tennista iberica possiede diverse vetture di lusso, perché i motori sono la sua passione.

Tra Range Rover, Jaguar e Chevrolet, ha un garage niente male nel quale investe gran parte dei soldi che vince giocando a tennis. E non sono pochi: secondo Forbes, tra tornei e accordi di sponsorizzazione, nel corso del solo 2022 aveva portato a casa 6,2 milioni di dollari.