Bayern Monaco-Friburgo, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Friburgo è una partita della settima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Il vero valore aggiunto di questo Bayern Monaco è un ragazzino francese classe 2005, che lo scorso anno il club bavarese è andato a pescare nelle giovanili del Rennes. Si chiama Mathys Tel e sta realizzando dei gol pesantissimi – sono già cinque in stagione – tra cui l’ultimo martedì scorso nel match di Champions League con il Copenaghen, che ha regalato altri tre punti alla squadra di Thomas Tuchel, sempre prima da sola nel girone.

Il 18enne di origini guadalupensi è una delle poche note positive di un Bayern Monaco che vince ma continua a non convincere del tutto: neppure in coppa i pluricampioni di Germania sono riusciti ad esprimersi ai loro livelli abituali, rischiando di uscire con un solo punto in tasca dalla trasferta nella capitale danese contro un avversario di gran lunga inferiore. Una settimana fa Kane e compagni hanno avuto bisogno di una rimonta per evitare la sconfitta – sarebbe stata la seconda stagionale – in casa del Lipsia, riacciuffato grazie ai gol dell’attaccante inglese e di Sané (2-2). Il campionato è ancora lungo ma il Bayern, come un anno fa, non dà l’impressione di essere la solita schiacciasassi che abbiamo imparato a conoscere. Contro il Friburgo, nell’ultimo match prima della sosta, serve una vittoria per scacciare i fantasmi e restare a contatto con le altre pretendenti al titolo.

Il Friburgo soffre con le big

Gli uomini di Christian Streich non stanno facendo malissimo ma come al solito faticano con le big: per ora sono arrivate solo vittorie contro avversari alla loro portata.

Pure per il Friburgo si tratterà della terza partita in una settimana: Grifo e compagni sono stati impegnati giovedì in Europa League con il West Ham, arrendendosi 2-1 agli Hammers: Paquetà e Aguerd hanno reso vano il gol di Sallai ad inizio ripresa. Sconfitta che, tuttavia, non sembra complicare il percorso continentale del club della città della Foresta Nera, secondo nel girone davanti all’Olympiacos. In Bundesliga invece il Friburgo è reduce da due risultati utili consecutivi: pareggio a Francoforte e vittoria con l’Augsburg.

Come vedere Bayern Monaco-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Friburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Friburgo si recherà a Monaco di Baviera senza alcuni giocatori chiave, tra cui Gregoritsch, e non sembra in grado di poter ripetere il colpaccio dello scorso aprile, quando grazie al successo ottenuto all’Allianz Arena eliminò il Bayern dalla Coppa di Germania. Ipotizziamo un successo rotondo dei bavaresi, che potrebbero tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Friburgo

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler; Röhl, Eggestein; Sallai, Doan, Grifo; Höler.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0