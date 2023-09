Lipsia-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Lipsia-Bayern Monaco è una partita della sesta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Da qualche mese a questa parte il Lipsia ha scoperto che il Bayern Monaco non è poi così imbattibile. I Roten Bullen, infatti, si sono aggiudicati gli ultimi due scontri diretti – entrambi all’Allianz Arena – contro i pluricampioni di Germania, sfatando una sorta di “maledizione” che durava dal 2018. Lo scorso maggio, la sconfitta nella penultima giornata di campionato (1-3) poteva costare carissima ai bavaresi.

La squadra di Marco Rose servì su un piatto d’argento il titolo al Borussia Dortmund, che proprio in virtù di quello scivolone degli uomini di Thomas Tuchel diventava nuovamente padrone del proprio destino nell’ultimo turno decisivo. Poi i gialloneri, sportivamente parlando, si “suicidarono” riconsegnando lo Schale agli 11 volte campioni in carica. Non contento, il Lipsia ha giocato un altro brutto scherzo a Muller e compagni: è ancora abbastanza fresco il ricordo dello 0-3 dello scorso 12 agosto nel match che assegnava la Supercoppa di Germania, quando una tripletta di uno scatenato Dani Olmo impedì al Bayern Monaco di sollevare il primo trofeo della stagione. Da quella batosta i bavaresi non solo si sono rialzati ma le hanno praticamente vinte tutte, ad eccezione del pareggio con il Bayer Leverkusen, con cui al momento condividono il primo posto.

Sabato scorso abbiamo rivisto il Bayern Monaco delle grandi occasioni, rifilando sette reti al malcapitato Bochum, con tanto di tripletta dell’ex Tottenham Kane (già 7 gol per lui).

Sta facendo molto bene anche il Lipsia, che ha un solo punto in meno della coppia Bayern-Bayer. Quasi solo successi per i Roten Bullen, compreso quello in Champions League con gli svizzeri dello Young Boys. L’unica “macchia” è la sconfitta all’esordio in Bundesliga con il Leverkusen (3-2). Sia Lipsia che Bayern Monaco in settimana sono state impegnate in Coppa di Germania, competizione in cui hanno dovuto “recuperare” il match di primo turno: il Bayern ha travolto 4-0 il Munster, mentre per il Lipsia non è stato semplice piegare la resistenza del Wehen, club che milita nel campionato cadetto tedesco.

Come vedere Lipsia-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Lipsia e Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern non sarà quello di agosto ma il Lipsia, anche nelle gare successive, ha dimostrato di essere un’ottima squadra, che quest’anno potrebbe dire la sua anche nella lotta per il titolo. Si profila insomma un match spettacolare, in cui stavolta dovrebbero andare a segno entrambe. Il Bayern Monaco riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Lipsia-Bayern Monaco

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2