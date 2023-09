Borussia Monchengladbach-Lipsia, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Lipsia è una partita valida per la quinta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

L’avventura del Lipsia in Champions League è iniziata con il piede giusto. Martedì scorso gli uomini di Marco Rose hanno confermato l’ottimo stato di forma andando a vincere 3-1 sul campo dello Young Boys, indirizzando così la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Ha brillato ancora una volta la stellina slovena Sesko: per il tecnico non è ancora un titolare ma l’ex Salisburgo, dovesse continuare di questo passo, lo diventerà presto. Subentrato a Poulsen, con un suo gol – il terzo stagionale – ha sigillato il risultato, dimostrando di avere le qualità per imporsi sia in Bundesliga che in campo internazionale. Ma in questo Lipsia non si sta mettendo in mostra solamente lui: l’altro talento che Rose sta contribuendo a far sbocciare è quello dell’olandese Xavi Simons, arrivato in prestito dal Psg. Il giocatore di origini surinamesi risulta costantemente tra i migliori in campo e finora ha messo a segno tre gol e quattro assist. Sono loro (e non solo) il nuovo “oro” dei Roten Bullen, sempre competitivi nonostante le abbondanti cessioni avvenute in estate. Il Lipsia sta facendo bene anche in campionato: dopo aver perso all’esordio con il Leverkusen, ha inanellato tre vittorie di fila (Stoccarda, Union Berlino e Augsburg) non segnando mai meno di 3 gol.

La difesa del ‘Gladbach fa acqua

Un filotto che potrebbe continuare in casa di un Borussia Monchengladbach – ex squadra di Rose – che è ancora a secco di vittorie ed ha conquistato solo due punti.

I Fohlen domenica scorsa hanno rischiato di incassare la terza sconfitta consecutiva contro il neopromosso Darmstadt: sotto di tre gol dopo soli 30 minuti di gioco, sono riusciti a pareggiare nella ripresa – hanno sbagliato anche un calcio di rigore – agevolati dall’espulsione di Maglica che ha lasciato i padroni di casa in 10 uomini. Da salvare c’è solo la reazione, ma la difesa continua a fare acqua: con 12 gol subiti in quattro partite quella del ‘Gladbach è, al momento, la seconda più battuta dopo quella del Darmstadt.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Lipsia in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Monchengladbach e Lipsia, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Per Marco Rose non si profila un ritorno traumatico in quello che per tre stagioni è stato il suo stadio: un Lipsia ispiratissimo dovrebbe riuscire a portare via i tre punti contro il Borussia Monchengladbach, capace finora di raccogliere solo due punti in quattro partite. Ci aspettiamo anche un buon numero di gol, almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Lipsia

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Itakura, Wöber; Weigl, Neuhaus; Honorat, Plea, Ngoumou; Jordan.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3