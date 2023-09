Young Boys-Lipsia, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Young Boys-Lipsia è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

Nel gruppo G i primi due posti sembrano essere già “prenotati”. Uno dai campioni in carica del Manchester City, l’altro dal Lipsia, ormai una presenza quasi fissa nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Proveranno a ribaltare i pronostici la sempre ostica Stella Rossa e gli svizzeri dello Young Boys, approdati alla fase a girone dai caotici playoff: decisiva la vittoria nello spareggio con il Maccabi Haifa.

Per quanto riguarda i tedeschi, quest’anno hanno dovuto fare i conti con le solite cessioni eccellenti (Nkunku, Szboszlai, Gvardiol) ma la rosa a disposizione di Marco Rose resta in ogni caso competitiva, soprattutto se l’obiettivo è continuare a fare campionati di vertice in Bundesliga. Elementi di spessore come Xavi Simons, Openda e la stellina slovena Sesko consentono all’ex allenatore del Borussia Dortmund di tenere alta l’asticella. E finora nessuno, tra i tifosi dei Roten Bullen, sta rimpiangendo il recente passato: il Lipsia si è già aggiudicato un titolo, battendo lo scorso agosto il Bayern Monaco (0-3) nella gara che assegnava la Supercoppa di Germania, ed in campionato è reduce da tre vittorie di fila, in cui ha segnato 11 gol complessivi e non ne ha subito neppure uno.

Riecco lo Young Boys

L’unico passo falso resta la sconfitta per 3-2 con il Bayer Leverkusen nella prima giornata di campionato. Parliamo, insomma, di una squadra in grande fiducia.

Lo Young Boys di partite ne ha giocate cinque nella Super League svizzera: attualmente è secondo dietro allo Zurigo, che tuttavia ha giocato una gara in più rispetto ai gialloneri. I bernesi tornano a giocare la fase a gironi dopo due anni, quando capitarono nello stesso raggruppamento dell’Atalanta. Impegnati già da fine luglio, gli uomini di Raphael Wicky non hanno ancora perso una partita: nell’ultimo match, valido per la coppa nazionale, si sono imposti 1-0 sul Neuchatel Xamax. Il tecnico svizzero ha tutti a disposizione, non può dire lo stesso Rose, che deve rinunciare a due pedine importanti come Dani Olmo e Orban.

Come vedere Young Boys-Lipsia in diretta tv in chiaro e streaming

Young Boys-Lipsia è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà al Wankdorf Stadion di Berna, in Svizzera. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in diretta streaming Young Boys-Lipsia è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

La differenza tra le due squadre sembra netta. Lo Young Boys è in un buon momento ma si può dire altrettanto del Lipsia, che oltre ad essere almeno due spanne sopra rispetto agli elvetici è partito alla grande. La partita di Berna non dovrebbe dunque regalare sorprese: vittoria ospite e più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Young Boys-Lipsia

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson; Maschi, Lauper, Monteiro; Lakomy; Elia, Itten

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Poulsen.

In Young Boys-Lipsia le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3