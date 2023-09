Bari-Como, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Bari-Como è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La classifica del Bari al momento è oggettivamente preoccupante, soprattutto se pensiamo che lo scorso anno la formazione di Mignani è stata ad un passo dalla massima serie. Quattro minuti, per la precisione, quelli che servivano per tenere contro il Cagliari che poi ha segnato ed ha esultato. E da lì le cose sono cambiate, evidentemente non in meglio. Otto punti dopo sette gare sono un bottino misero, di quelli che non lasciano tranquilli.

E in questo momento in Serie B non c’è peggior avversario del Como di Moreno Longo. Terzo in classifica, alle spalle di Parma e Palermo ma in questo caso solamente per la differenza reti. I lombardi stanno ingranando alla grande e nel turno in mezzo alla settimana hanno battuto la Sampdoria. Il Bari invece ha perso contro la capolista dopo quattro pareggi di fila collezionando la prima sconfitta di questa annata. Gli ospiti quindi sono in forma, formissima, quattro successi di fila non si piazzano così, per caso. C’è qualcosa che va oltre. E la squadra sotto l’aspetto mentale vive momenti di grande, grandissimo entusiasmo, che possono fare la differenza. Ecco perché ci sentiamo di dire che il Como, questa partita, difficilmente la perderà.

Come vedere Bari-Como in diretta tv e in streaming

Bari-Como è in programma domenica 1 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Como

La gara del San Nicola almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E come detto prima il Como non dovrebbe perdere. Un risultato che sarebbe difficile da mandare giù per il Bari, che potrebbe anche mettere a repentaglio la panchina di Mignani che per il momento ha vinto solamente una volta in questa stagione. Occhio quindi al pareggio.

Le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Acampora, Maiello, Koutsoupias; Aramu; Diaw, Nasti.

COMO (4-4-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Iannou; Iovine, Bellemo, Abildgaard, Da Cunha; Verdi; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1