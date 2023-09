Tottenham-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Liverpool è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Chi sarà quest’anno l’anti-Manchester City? Impossibile dare una risposta ben precisa, sia perché siamo solo alla settima giornata e sia perché, al momento, dietro ai campioni in carica – gli unici ancora a punteggio pieno – di traffico ce n’è parecchio. Qualche certezza, però, ce l’abbiamo già: il Liverpool è tornato.

I Reds, reduci da una stagione vissuta nettamente al di sotto dei propri standard, in estate hanno capito che forse era meglio provare a “svecchiare” la rosa e, ad oggi, appaiono la contender più credibile degli inarrestabili Cityzens di Pep Guardiola. Lo dicono i risultati: la squadra di Jurgen Klopp, dopo il pareggio con il Chelsea all’esordio, hanno fatto registrare sette vittorie di fila. Il tecnico tedesco non ha snobbato neppure le coppe: in Europa League ed in League Cup il Liverpool ha regolato gli austriaci del Lask Linz, prendendosi i primi tre punti nella fase a gironi della competizione, e il Leicester, battuto con lo stesso risultato (3-1) mercoledì scorso nella coppa nazionale. Un tratto distintivo di questi Reds sono le rimonte: anche contro le Foxes, Salah e compagni sono stati in grado di ribaltare l’avversario partendo da una situazione di svantaggio.

Spurs, no Kane no problem

Il Liverpool si presenta allo scontro diretto con il Tottenham da secondo in classifica dietro al City, che ha solo due punti in più. Gli Spurs, invece, ne hanno due in meno.

I londinesi, proprio come i Reds, vogliono fare in modo che questa possa essere la stagione della rinascita. Hanno dato un taglio netto al passato – a fine agosto hanno salutato il capitano Harry Kane – e si sono affidati ad Ange Postecoglou, tecnico che non aveva mai allenato in Premier League e reduce dall’esperienza in Scozia al timone dei Celtic. Il Tottenham oggi gioca in modo completamente diverso da come faceva con Antonio Conte lo scorso anno e lo dimostrano anche i numeri: già 15 i gol segnati per quello che attualmente è il terzo attacco più prolifico del massimo campionato inglese. Domenica scorsa gli Spurs hanno strappato un punto nel derby con l’Arsenal (2-2), mentre non hanno giocato in League Cup perché eliminati nel secondo turno dal Fulham.

Come vedere Tottenham-Liverpool in diretta tv e in streaming

Tottenham-Liverpool è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un esame importante per entrambe, ancora imbattute dopo sei giornate. Il Tottenham non ha mai segnato meno di due gol e lo stesso ha fatto il Liverpool, ad eccezione della sfida con il Chelsea all’esordio, terminata 1-1. La sensazione è che le due squadre non deluderanno neppure stavolta: ci aspetta un match ad alto tasso spettacolare, in cui le reti non mancheranno né da una parte né dall’altra. I Reds dovrebbero evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Jones; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2