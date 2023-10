Formula Uno, GP del Qatar: diretta tv, streaming e pronostici

Formula Uno, Gran Premio del Qatar, a Losail: tutto pronto per festeggiare il campione olandese Max Verstappen

Non ha nemmeno avuto bisogno della gara di oggi, Max Verstappen, per riuscire a prendersi il terzo titolo di campione del Mondo di fila. È bastata la Sprint Race di ieri per stappare lo champagne. Giusto così. Dominatore assoluto.

E quale sarebbe il miglior modo possibile per festeggiare nel migliore dei modi? Ne conoscete un altro diverso dalla vittoria? No, noi non ne conosciamo uno diverso. E quindi visto che nella gara di questa sera il cannibale olandese partirà dalla pole allora ci sono pochi, pochissimi dubbi, per chi riuscirà a chiudere davanti a tutti anche nella gara del Qatar. In mezzo al deserto poi, alla fine della gara, continuerà la giusta festa sia per lui sia per la sua squadra. Un campione d’altri tempi Verstappen. Un campione come davvero pochi visti in questo sport. L’avversario più duro da battere per tutti che potrebbe anche essere destinato a distruggere tutti i record che ci sono.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp del Qatar, sul circuito di Losail, è in programma oggi, domenica 8 ottobre alle 19:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è 21:55.

Condizioni meteo

In mezzo al deserto possibilità di pioggia non ce ne sono. Si correrà quindi all’asciutto. Senza nessuna possibilità di precipitazione. Almeno anche così dicono, ad ora, quelle che sono le previsioni degli esperti.

Il pronostico

Max Verstappen, da adesso in poi, ed è evidente, ha un solo obiettivo: quello di vincere il maggior numero di gare possibili. Già da stasera non ci sono dubbi e non ce ne possono essere. È il pilota olandese il favorito. Quello che alla fine taglierà il traguardo davanti a tutti.