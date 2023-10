Lens-Lille, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lens-Lille è una partita valida per l’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il piatto forte della settima giornata è senz’altro uno dei derby più sentiti del calcio francese e cioè quello tra Lens e Lille, conosciuto anche come derby du Nord per chiari motivi di natura geografica. I giallorossi, tornati in auge negli ultimi anni, sono ripartiti alla grande dopo un inizio complicatissimo, in cui avevano racimolato a malapena un punto in mezzo a ben quattro sconfitte.

La rinascita è avvenuta in concomitanza con l’inizio della Champions League, competizione alla quale il Lens partecipa in virtù del secondo posto dello scorso anno. Dati quasi per spacciato, gli uomini di Franck Haise sono riusciti prima ad evitare la sconfitta sul campo del Siviglia, strappando un prezioso pareggio, poi hanno inanellato due vittorie consecutive in Ligue 1 contro Tolosa e Strasburgo. Ma il vero capolavoro il Lens l’ha realizzato martedì scorso, battendo niente meno che l’Arsenal in un infuocato Stade Bollaert-Delelis. Indiscusso man of the match l’attaccante Wahi, che terminato il periodo di ambientamento ha iniziato a segnare con continuità e per adesso non sta facendo rimpiangere il predecessore Openda, trasferitosi in estate al Lipsia. Contro i Gunners Wahi ha messo a segno il gol decisivo ma in precedenza aveva fornito l’assist a Thomasson.

Ora il Lens deve recuperare posizioni in campionato, dove giace ancora desolatamente in quindicesimo posizione (7 punti in altrettante partite) a causa dell’avvio da dimenticare.

Ha quattro punti in più il Lille di Paulo Fonseca, che come lo scorso anno sta alternando cose buone ad altre meno buone. La squadra allenata dall’ex tecnico della Roma è discontinua e l’ha dimostrato anche nel match di Conference League di giovedì scorso: nelle remote Isole Far Oer i Dogues sono stati fermati clamorosamente dal Klaksvik, non andando oltre uno scialbo 0-0. Si tratta in ogni caso del secondo risultato positivo per il Lille, che domenica aveva espugnato il campo del neopromosso Le Havre (0-2). Fonseca per il derby recupera due vecchie conoscenze della nostra Serie A come Ounas e Umtiti, ma dovrà ancora fare a meno di Djalo e Zedadka. Nel Lens invece è squalificato Gradit.

Come vedere Lens-Lille in diretta tv e in streaming

La gara tra Lens e Lille, in programma domenica alle 17:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Stiamo con la squadra che al momento sembra stare meglio, il Lens, reduce da una storica vittoria contro l’Arsenal in Champions League. Sarà come al solito un derby combattuto: probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Lens-Lille

LENS (3-4-3): Samba; Khusanov, Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Diouf, Frankowski; Sotoca, Saïd, Fulgini.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Yoro, Aleksandro, Ismaily; Gomes, André; Yazici, Cabella, Cavaleiro; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1